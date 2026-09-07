Este fin de semana, la Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines finalizó en Entre Ríos su gira amistosa que incluyó tres partidos. El Gobierno de San Juan acompaña a Las Águilas, quienes en menos de un mes debutarán ante Suiza en el Mundial de los World Skate Games – Asunción 2026. El estreno en el Grupo A será el domingo 4 octubre a las 20 horas.
Las Águilas completaron su exitosa gira por Entre Ríos
Argentina ganó los tres amistosos que jugó el fin de semana y que sirvieron para la preparación para el Mundial de hockey.