Las Águilas completaron su exitosa gira por Entre Ríos

El itinerario de la delegación a la capital Paraná comenzó el viernes 4 en la mañana, con una conferencia en Casa de Gobierno. Por la tarde, el seleccionado jugó el primero de los amistosos. Enfrentó a un selectivo local Juvenil masculino y lo venció por 4 a 1. Los goles fueron anotados por Julieta Fernández, Valentina Fernández y Adriana Soto (2).

Los dos ensayos restantes fueron ante la Selección entrerriana femenina, dividida en dos equipos Verde y Rojo. Las Águilas se impusieron en el marcador en ambos partidos. Los resultados fueron 5-0 y 6-0 respectivamente. Ante el elenco Verde convirtieron Adriana Soto (2), Florencia Felamini, Julieta Fernández y Lourdes Lampasona; y frente a Rojo, anotaron Lucía Maldonado (2), Gimena Gómez, Pilar Abaid, Adriana Soto y Julieta Fernández.