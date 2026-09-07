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Bajo cero en San Juan con una mañana helada que arrancó con -2.8°C

La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura en la provincia, registrando -2.8°C a las 7 de la mañana.

San Juan registró una mañana sumamente fría este lunes 7 de septiembre. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, a las 7 de la mañana el termómetro marcó una temperatura ambiente de -2.8°C, configurando un arranque de jornada congelante en la provincia.

A pesar de las marcas bajo cero en las primeras horas, el cielo se presenta completamente despejado y con viento en calma, lo que permitirá un paulatino ascenso de la temperatura con el correr de las horas hasta alcanzar los 17°C de máxima estipulada para la tarde. La humedad relativa se ubica en el 79 % y la visibilidad es óptima en los principales accesos viales.

Este escenario helado matutino precede a la contingencia climática anunciada por Protección Civil, que mantiene vigente una Alerta Amarilla por la probabilidad de Viento Zonda durante el transcurso de la tarde en varios sectores de la provincia.

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