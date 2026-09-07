Bajo cero en San Juan con una mañana helada que arrancó con -2.8°C

A pesar de las marcas bajo cero en las primeras horas, el cielo se presenta completamente despejado y con viento en calma, lo que permitirá un paulatino ascenso de la temperatura con el correr de las horas hasta alcanzar los 17°C de máxima estipulada para la tarde. La humedad relativa se ubica en el 79 % y la visibilidad es óptima en los principales accesos viales.

Este escenario helado matutino precede a la contingencia climática anunciada por Protección Civil, que mantiene vigente una Alerta Amarilla por la probabilidad de Viento Zonda durante el transcurso de la tarde en varios sectores de la provincia.