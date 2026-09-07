San Juan registró una mañana sumamente fría este lunes 7 de septiembre. De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, a las 7 de la mañana el termómetro marcó una temperatura ambiente de -2.8°C, configurando un arranque de jornada congelante en la provincia.
San Juan 8 > San Juan > bajo cero
Bajo cero en San Juan con una mañana helada que arrancó con -2.8°C
La semana comenzó con un marcado descenso de la temperatura en la provincia, registrando -2.8°C a las 7 de la mañana.