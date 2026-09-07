Boca abrirá su serie de cuartos con San Pablo en La Bombonera

En lo que respecta al campeonato local, el "Xeneize" viene de conseguir un discreto empate 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza, rival que le empató el partido de manera agónica, aunque se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.
San Pablo, por su parte, comenzó su camino en esta Copa Sudamericana con una primera posición en el Grupo C, en el que terminó por delante de O’Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, mientras que en los octavos de final le ganó 4-2 en el global a Bolívar de Bolivia.
Probables formaciones:
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Árbitro: Piero Maza (Chi)
- Hora: 21:30.
- TV: ESPN y Disney+ Premium