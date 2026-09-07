Boca abrirá su serie de cuartos con San Pablo en La Bombonera

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando Vejar.

Boca llega a este encuentro luego de una muy buena serie de octavos de final ante Recoleta de Paraguay, rival al que aplastó con un global de 7-1. Previamente, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían eliminado por penales a O’Higgins de Chile.