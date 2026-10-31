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Colapinto terminó 12° en la tercera práctica libre del GP de México

El argentino mejoró sus tiempos durante la sesión, aunque no logró meterse entre los diez mejores.

El piloto argentino mejoró sus registros respecto de la segunda sesión y finalizó a 1.052 segundos del líder, Lando Norris. Este sábado volverá a salir a pista para disputar la clasificación desde las 18, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto completó la tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1 y terminó en el duodécimo puesto. El argentino mejoró sus tiempos durante la sesión, aunque no logró meterse entre los diez mejores.

La actividad comenzó a las 14.35, cuando el piloto de Alpine salió a girar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En sus primeras vueltas registró un tiempo de 1:21.985 y fue mejorando sus referencias a medida que avanzó la tanda.

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A las 14.46, Colapinto llegó a ubicarse quinto, a 0.810 segundos de Pierre Gasly, quien en ese momento lideraba la práctica con un registro de 1:19.304.

Sin embargo, la clasificación fue cambiando durante la sesión. Charles Leclerc también pasó por la primera posición, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, llegó a marcar el mejor tiempo con 1:17.601.

Sobre el cierre, Lando Norris, de McLaren, se quedó con el registro más rápido de la tanda al marcar 1:17.680.

Finalmente, Colapinto terminó en el duodécimo lugar, a 1.052 segundos de Norris. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la posición 13.

A qué hora corre Colapinto la clasificación

La actividad para el argentino continuará este sábado con la clasificación del Gran Premio de México. Colapinto saldrá nuevamente a pista desde las 18:00 (hora de Argentina) para disputar las qualy y buscar un buen lugar de largada para la carrera del domingo.

El piloto de Alpine afrontará una sesión clave en el circuito mexicano, donde intentará mejorar su posición y meterse en la pelea por avanzar a las instancias finales de la clasificación.

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