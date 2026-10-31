Colapinto terminó 12° en la tercera práctica libre del GP de México

A las 14.46, Colapinto llegó a ubicarse quinto, a 0.810 segundos de Pierre Gasly, quien en ese momento lideraba la práctica con un registro de 1:19.304.

Sin embargo, la clasificación fue cambiando durante la sesión. Charles Leclerc también pasó por la primera posición, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, llegó a marcar el mejor tiempo con 1:17.601.

Sobre el cierre, Lando Norris, de McLaren, se quedó con el registro más rápido de la tanda al marcar 1:17.680.

Finalmente, Colapinto terminó en el duodécimo lugar, a 1.052 segundos de Norris. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la posición 13.

A qué hora corre Colapinto la clasificación

La actividad para el argentino continuará este sábado con la clasificación del Gran Premio de México. Colapinto saldrá nuevamente a pista desde las 18:00 (hora de Argentina) para disputar las qualy y buscar un buen lugar de largada para la carrera del domingo.

El piloto de Alpine afrontará una sesión clave en el circuito mexicano, donde intentará mejorar su posición y meterse en la pelea por avanzar a las instancias finales de la clasificación.