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Se viene un nuevo aumento del pasaje de colectivo

La Secretaría de Tránsito y Transporte informó los nuevos valores del boleto del transporte público provincial. La primera sección pasará a costar $1.530, mientras que los viajes a los departamentos más alejados superarán los $42.000.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan comunicó los nuevos valores que tendrá el boleto de colectivos en la provincia. El esquema contempla modificaciones en las tarifas de la primera sección y en todos los departamentos.

Según el cuadro difundido, el pasaje de primera sección tendrá un valor de $1.530. En tanto, los viajes a los departamentos más alejados registrarán los importes más elevados: llegar a Iglesia o Calingasta costará $42.814,75, mientras que el boleto a Valle Fértil tendrá un valor de $38.530,73.

Los nuevos valores informados son los siguientes:

Cuánto costará el boleto en cada departamento

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  • Primera sección: $1.530.

  • Albardón: $2.562,77.

  • Pocito: $2.562,77.

  • 9 de Julio: $2.562,77.

  • San Martín: $2.894,27.

  • Angaco: $2.894,27.

  • Caucete: $4.182,02.

  • 25 de Mayo: $4.182,02.

  • Zonda: $4.195,67.

  • Ullum: $5.826,79.

  • Sarmiento: $6.171,04.

  • Jáchal: $25.691,41.

  • Valle Fértil: $38.530,73.

  • Iglesia: $42.814,75.

  • Calingasta: $42.814,75.

Por otra parte, se informó que continuarán siendo gratuitos los viajes para escolares, docentes y los trasbordos.

Cuándo comenzarán a regir las nuevas tarifas

Desde la Secretaría aclararon que los importes anunciados todavía no se encuentran vigentes. Su implementación dependerá de que el sistema SUBE complete la actualización correspondiente, de acuerdo con sus tiempos operativos.

La fecha de entrada en vigencia será comunicada oficialmente más adelante. Hasta entonces, los pasajeros deberán continuar abonando las tarifas actuales.

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