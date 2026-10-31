La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan comunicó los nuevos valores que tendrá el boleto de colectivos en la provincia. El esquema contempla modificaciones en las tarifas de la primera sección y en todos los departamentos.
Se viene un nuevo aumento del pasaje de colectivo
La Secretaría de Tránsito y Transporte informó los nuevos valores del boleto del transporte público provincial. La primera sección pasará a costar $1.530, mientras que los viajes a los departamentos más alejados superarán los $42.000.