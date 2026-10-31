Se viene un nuevo aumento del pasaje de colectivo

Primera sección: $1.530.

Albardón: $2.562,77.

Pocito: $2.562,77.

9 de Julio: $2.562,77.

San Martín: $2.894,27.

Angaco: $2.894,27.

Caucete: $4.182,02.

25 de Mayo: $4.182,02.

Zonda: $4.195,67.

Ullum: $5.826,79.

Sarmiento: $6.171,04.

Jáchal: $25.691,41.

Valle Fértil: $38.530,73.

Iglesia: $42.814,75.

Calingasta: $42.814,75.

Por otra parte, se informó que continuarán siendo gratuitos los viajes para escolares, docentes y los trasbordos.

Cuándo comenzarán a regir las nuevas tarifas

Desde la Secretaría aclararon que los importes anunciados todavía no se encuentran vigentes. Su implementación dependerá de que el sistema SUBE complete la actualización correspondiente, de acuerdo con sus tiempos operativos.

La fecha de entrada en vigencia será comunicada oficialmente más adelante. Hasta entonces, los pasajeros deberán continuar abonando las tarifas actuales.