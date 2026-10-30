Colapinto terminó 16° en la FP2 y marcó dónde necesita mejorar con Alpine

El argentino fue mejorando sus sensaciones a medida que avanzó la tanda. Comenzó con neumáticos medios para adaptarse al auto y buscar un buen tiempo, mientras que en el tramo final utilizó compuestos blandos y trabajó con carga de combustible para evaluar el ritmo de carrera.

La autocrítica de Colapinto y lo que espera mejorar

Después del entrenamiento, Colapinto analizó su rendimiento y reconoció que todavía tiene margen para avanzar. «No tan mal, hay mucho por mejorar», resumió en diálogo con ESPN.

El piloto explicó que perdió tiempo en una curva de la zona del estadio, aunque destacó que encontró algunas mejoras en el comportamiento del Alpine durante la tanda larga.

«Perdí mucho en una curva en la parte del estadio y hay mucho por ganar ahí. Creo que en el long run iba bien. Fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayudaron un poco», señaló.

También anticipó que el trabajo de los ingenieros durante la noche será importante para ajustar detalles de cara a la siguiente jornada. «Hay mucho por trabajar para mañana, la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso. Hay lugares claros para mejorar, así que veremos qué hay que hacer para mañana», agregó.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 14.30 de Argentina. Más tarde, desde las 18, se disputará la clasificación que ordenará la grilla de partida.

La carrera del Gran Premio de México se correrá el domingo, tendrá 71 vueltas y comenzará a las 17.