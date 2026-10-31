Confirmaron el partido de Boca ante Atlético Mineiro

Por su parte, los hinchas de ambos clubes aguardan por la apertura de la última etapa de venta, que ofrecerá 12.000 entradas populares a 90 dólares para cada institución. La tribuna norte estará destinada a los fanáticos de Boca, mientras que la sur será para los brasileros

Esta última etapa, destinada exclusivamente a los simpatizantes de ambos equipos, todavía no tiene fecha confirmada.

El camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

El camino de Boca en la Copa Sudamericana comenzó luego de finalizar en la tercera colocación del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize cosechó siete puntos (producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas) y quedó por debajo de Universidad Católica y Cruzeiro.

Esto obligó al equipo a disputar los 16avos de final (playoffs) ante O'Higgins de Chile. En una serie con una marcada paridad, el equipo argentino logró imponerse por 1-0 en La Bombonera y selló su clasificación, a través de la tanda de penales, en condición de visitante.

En octavos de final, Boca no dejó dudas frente a Deportivo Recoleta de Paraguay. Con una contundente actuación colectiva, superó la serie por un abrumador marcador global de 7-1, tras triunfar 3-1 en Buenos Aires y cerrar la eliminatoria con una goleada 4-0 como visitante.

La prueba de mayor exigencia llegó en los cuartos de final frente al San Paulo, de Brasil. El Xeneize sacó ventaja en el encuentro de ida disputado en La Bombonera con una victoria por 1-0, y posteriormente sostuvo la diferencia al empatar 1-1 en el Estadio Morumbí para escribir su nombre entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

En semifinales Boca revirtió una brava llave ante Vasco Da Gama. Luego perder 1-0 en el primer chico de la serie, el equipo del Vasco Arruabarrena sacó pecho en el mítico Maracaná y sacó pasaje para disputar la final del torneo continental.