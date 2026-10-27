Colapinto buscará una rápida recuperación en el GP de México

Finalmente, la acción en México concluirá el domingo con la carrera, que en caso de que el clima no genere atrasos empezará a las 17.

El Gran Premio de México se presenta como un verdadero desafío para Colapinto, que viene de tener unas fechas para el olvido tras sus abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del decimotercer puesto obtenido en Malasia.

La de este año será la tercera participación del argentino en el GP de México, donde todavía no pudo sumar puntos. En el 2024 tuvo una discreta actuación para finalizar duodécimo, mientras que el año pasado quedó decimosexto en medio de un contexto muy complicado para Alpine.

Este Gran Premio de México cuenta con el adicional de que definir el título a favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se consagraría como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en caso de sumar solo dos puntos.

El cronograma y horarios del GP de México

Viernes 30/10:

15.30; Práctica libre 1

19.00; Práctica libre 2

Sábado 31/10:

14.30; Práctica libre 3

18.00; Clasificación

Domingo 1/11:

17.00; Carrera