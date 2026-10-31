Impactantes imágenes del caudal del Río Los Patos en Calingasta

Si bien todavía se registran nevadas en sectores de alta montaña, las temperaturas y las condiciones propias de esta época comienzaron con el proceso de deshielo.

Las imágenes permiten dimensionar el movimiento del agua en uno de los principales cursos hídricos de Calingasta, en un período en el que la evolución de las condiciones meteorológicas resulta clave para el comportamiento de los ríos cordilleranos.