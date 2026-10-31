Las imágenes del río Los Patos, en Calingasta, muestran un importante caudal de agua que atraviesa el puente de ingreso al departamento. El video, enviado a Canal 8, permite observar la fuerza de la corriente y el volumen de agua que circula por el cauce.
San Juan 8 > San Juan > imágenes
Impactantes imágenes del caudal del Río Los Patos en Calingasta
Un video enviado a Canal 8 muestra una importante cantidad de agua pasando por el puente de ingreso a Calingasta. Aunque todavía se registran nevadas en la cordillera sanjuanina, el movimiento del río refleja el inicio del proceso de deshielo en la alta montaña.