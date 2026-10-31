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Impactantes imágenes del caudal del Río Los Patos en Calingasta

Un video enviado a Canal 8 muestra una importante cantidad de agua pasando por el puente de ingreso a Calingasta. Aunque todavía se registran nevadas en la cordillera sanjuanina, el movimiento del río refleja el inicio del proceso de deshielo en la alta montaña.

Las imágenes del río Los Patos, en Calingasta, muestran un importante caudal de agua que atraviesa el puente de ingreso al departamento. El video, enviado a Canal 8, permite observar la fuerza de la corriente y el volumen de agua que circula por el cauce.

Si bien todavía se registran nevadas en sectores de alta montaña, las temperaturas y las condiciones propias de esta época comienzaron con el proceso de deshielo.

Las imágenes permiten dimensionar el movimiento del agua en uno de los principales cursos hídricos de Calingasta, en un período en el que la evolución de las condiciones meteorológicas resulta clave para el comportamiento de los ríos cordilleranos.

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