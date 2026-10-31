UPCN sumó su segundo triunfo en la Superliga

El conjunto sanjuanino construyó la victoria a partir de un buen funcionamiento colectivo. La presión desde el servicio y la solidez en el bloqueo fueron dos de las claves para controlar el desarrollo del encuentro y marcar diferencias en los tres sets.

En el goleo, León Meier fue el máximo anotador del partido con 13 puntos. También tuvieron una destacada participación los centrales Imanol Salazar (8) y Pablo Crer (7).