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UPCN sumó su segundo triunfo en la Superliga

El equipo sanjuanino venció 3-0 a San Lorenzo por el Tour 1, que se disputa en Monteros, Tucumán. Mañana cierra ante Sonder.

UPCN San Juan Vóley continúa con paso firme en el inicio de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este sábado, derrotó por 3-0 a San Lorenzo, con parciales de 25-17, 25-21 y 25-17, en el Polideportivo Municipal de Monteros, por el Tour 1 de la competencia.

El conjunto sanjuanino construyó la victoria a partir de un buen funcionamiento colectivo. La presión desde el servicio y la solidez en el bloqueo fueron dos de las claves para controlar el desarrollo del encuentro y marcar diferencias en los tres sets.

En el goleo, León Meier fue el máximo anotador del partido con 13 puntos. También tuvieron una destacada participación los centrales Imanol Salazar (8) y Pablo Crer (7).

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Con este resultado, UPCN consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Superliga, luego del debut ganador frente a Ferro.

El próximo compromiso será este domingo, a las 11, frente a Sonder, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. El encuentro podrá seguirse por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

Síntesis

San Lorenzo: Gianluca Bravetti, Enzo Haureluk, Manuel Viera, Lucas Sansone, Tomás Milidoni, Ramiro Nielson y Juan Cruz Zanotti (líbero). Entrenador: Elián Quintans. Ingresaron: Bruno Forte, Nehuén D’Aversa y Mauro Rojas.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier y Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer, Mateo Gómez y Juan Simón Villarruel.

Parciales: 17-25, 21-25 y 17-25.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Próximo partido: UPCN vs. Sonder, domingo a las 11.

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