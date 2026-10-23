GP de Estados Unidos: Colapinto recibió 10 puestos de penalización

Según el informe presentado por el delegado técnico de la FIA, Colapinto utilizará su cuarta unidad de electrónica de control (PU-CE), cuando el máximo permitido durante la temporada es de tres. Al tratarse de la primera unidad adicional de este componente, el reglamento establece una sanción de diez puestos. De esta manera, el piloto de Pilar ya sabe que su posición final de largada será peor que la que consiga durante la clasificación del sábado.

No es la primera vez que Colapinto debe afrontar una penalización de este tipo. A comienzos de octubre, durante el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia, el argentino acumuló 15 puestos de sanción, diez por superar el límite de motores y otros cinco por un incidente en Azerbaiyán. Aquella vez largó 21° y consiguió avanzar hasta la 13ª posición.