Franco Colapinto comenzará el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una importante complicación. En la previa del inicio de la actividad en el Circuito de las Américas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que Alpine realizó un cambio en su unidad de potencia que supera el límite permitido por el reglamento. Como consecuencia, el argentino deberá retroceder diez posiciones en la grilla de largada de la carrera del domingo.
GP de Estados Unidos: Colapinto recibió 10 puestos de penalización
El piloto argentino otra vez rompió las reglas en el auto y volvió a sufrir una sanción.