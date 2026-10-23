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GP de Estados Unidos: Colapinto recibió 10 puestos de penalización

El piloto argentino otra vez rompió las reglas en el auto y volvió a sufrir una sanción.

Franco Colapinto comenzará el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una importante complicación. En la previa del inicio de la actividad en el Circuito de las Américas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que Alpine realizó un cambio en su unidad de potencia que supera el límite permitido por el reglamento. Como consecuencia, el argentino deberá retroceder diez posiciones en la grilla de largada de la carrera del domingo.

Según el informe presentado por el delegado técnico de la FIA, Colapinto utilizará su cuarta unidad de electrónica de control (PU-CE), cuando el máximo permitido durante la temporada es de tres. Al tratarse de la primera unidad adicional de este componente, el reglamento establece una sanción de diez puestos. De esta manera, el piloto de Pilar ya sabe que su posición final de largada será peor que la que consiga durante la clasificación del sábado.

No es la primera vez que Colapinto debe afrontar una penalización de este tipo. A comienzos de octubre, durante el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia, el argentino acumuló 15 puestos de sanción, diez por superar el límite de motores y otros cinco por un incidente en Azerbaiyán. Aquella vez largó 21° y consiguió avanzar hasta la 13ª posición.

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Franco no será el único piloto que afrontará una penalización en Austin. Arvid Lindblad, de Racing Bulls, también superó el límite de motores de combustión interna al incorporar su sexta unidad de la temporada, por lo que le corresponden cinco puestos de sanción. Por su parte, Gabriel Bortoleto, de Audi, excedió el máximo permitido de baterías y unidades de electrónica de control, cambios que implican un retroceso acumulado de veinte posiciones.

De esta manera, Colapinto afrontará un fin de semana cuesta arriba en el GP de Estados Unidos, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1. La actividad comenzará este viernes 23 de octubre con los entrenamientos libres, continuará el sábado 24 con la clasificación y finalizará el domingo 25 con la carrera.

EL COMUNICADO DE LA FIA CONFIRMANDO LA PENALIZACIÓN PARA COLAPINTO

FUENTE: Agencia NA

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