Sieste líneas de la RedTulum cambian su recorrido para una mejor conectividad

La línea 206 circulará por Del Carril, José Dolores, General Acha y El Cano, para luego continuar hacia el centro por su recorrido habitual. El mismo esquema se aplicará en sentido de regreso.

En tanto, la línea 204 incorporará el paso por Hipólito Irigoyen, Doctor Ortega, Magallanes, Boulevard Sarmiento y Mendoza, antes de retomar su trayecto habitual.

La línea 205 modificará su circulación por Manuel Quiroga, General Acha, Progreso, Putaendo y nuevamente Progreso, desde donde continuará por su recorrido habitual.

Por su parte, la línea 200 tendrá cambios en el trayecto que conecta la zona de Médano de Oro con la plaza de Villa Krause, tanto en el recorrido de ida como en el de vuelta.

La línea 20 incorporará un trazado por Quiroz, España, Doctor Ortega, Mendoza, Sívori, Cobos, Boulevard Sarmiento, Salvador María del Carril, Progreso, Putaendo, Balmaceda, José Dolores, La Estación y Proyectada.

En el caso de la línea 214, el nuevo recorrido incluirá General Paz y El Tambolar, Doctor Ortega, Jorge Newberry, J. Aguilar, 25 de Mayo, Sargento Acosta, C. Pasteur y Rivadavia.

Finalmente, la línea 209 modificará su trayecto por Doctor Ortega, Hipólito Irigoyen, Juárez Celman, 25 de Mayo Sur, J. Aguilar, Bahía Blanca, República del Líbano y San Miguel, para luego continuar por su recorrido habitual.

Dos meses para evaluar los cambios

Uno de los puntos centrales de la medida es que los nuevos recorridos no serán definitivos desde su implementación. El Gobierno estableció un período de prueba de 60 días para analizar cómo funcionan las modificaciones y determinar si responden a las necesidades de movilidad de los pasajeros.

Durante ese plazo se evaluará el impacto de los cambios en los tiempos de viaje, la regularidad de las frecuencias y la circulación de las unidades. También se tendrá en cuenta la conexión de los barrios con hospitales, escuelas, municipios, centros comerciales y otros servicios esenciales.

Desde RedTulum explicaron que el análisis contempló las características de las calles y las conexiones entre distintos sectores de cada departamento, con el objetivo de optimizar el servicio y mejorar los desplazamientos.

Una vez finalizado el período de prueba, se contará con información sobre el funcionamiento de los nuevos trazados para determinar si es necesario realizar ajustes.