Ironman San Juan 2026: el cronograma del segundo día, los cortes de calles

A las 14 y a las 16 se realizarán resúmenes de la charla técnica obligatoria para los competidores. Ambos encuentros tendrán lugar en el Auditorio Eloy Camus, ubicado en el Centro Cívico.

Cortes de calles para este sábado

Uno de los datos importantes para quienes deban circular por Capital será la restricción vehicular prevista en avenida España.

Este sábado, el tránsito estará restringido en el tramo comprendido entre avenida Libertador e Ignacio de la Roza, desde las 10 hasta las 13, debido a las actividades de IronKids.

Fetaud y Merlo, los ganadores del 51.50

La primera competencia del fin de semana se disputó este viernes y consagró a Gaetán Fetaud, representante de Paraguay, y Lucila Merlo, de Buenos Aires, como ganadores de la clasificación general individual.

Fetaud completó el recorrido en 2 horas, 44 segundos, mientras que Merlo se impuso en la categoría femenina con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 31 segundos.

La actividad continuará este domingo 1 de noviembre con un acontecimiento histórico ya que se correra por primera vez la distancia completa del Ironman.

La largada oficial está prevista para las 9, desde el embarcadero del dique Punta Negra.

Los atletas deberán completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, un desafío de 226 kilómetros en total. El arribo aproximado del ganador está previsto entre las 17:20 y las 17:30, en la Plaza del Bicentenario.

Para esa jornada también se dispuso un operativo especial de tránsito, con restricciones en distintos sectores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Zonda y Ullum. Se espera que sea el día de mayores complicaciones para la circulación vehicular debido a la extensión del circuito.