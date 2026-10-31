Volvió a nevar en la cordillera sanjuanina a pesar de que comenzó el deshielo

Además, continúa vigente un alerta meteorológico ante la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo. Según los informes de los especialistas, podrían registrarse lluvias, aguanieve, neblina y granizo en distintos sectores del territorio provincial.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo solicitaron a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran conservar una distancia de frenado adecuada, mantener las luces bajas encendidas y extremar los cuidados en sectores de montaña, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones o reducción de la visibilidad.