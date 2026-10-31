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Volvió a nevar en la cordillera sanjuanina a pesar de que comenzó el deshielo

Las precipitaciones niveas se registraron entre el viernes y la madrugada del sábado. A pesar de ello, el deshielo comenzó a observarse en el caudal del río Los Patos.

Las nevadas registradas en la zona de alta cordillera durante el jueves y la madrugada de este viernes encendieron una advertencia de Vialidad Nacional, que pidió extremar las precauciones al circular por los caminos de montaña. Además de ellos, comenzó a notarse en el caudal del rio Los Patos el deshielo en algunas zonas de alta montaña.

En un video enviado a Canal 8, se puede observar el gran caudal de agua que pasa por el puente Calingasta.

Por otro lado, a través de un informe del 9° Distrito San Juan, el organismo comunicó que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución. Sin embargo, hizo especial hincapié en las condiciones de la alta cordillera, donde las precipitaciones níveas pueden generar complicaciones para los conductores.

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Además, continúa vigente un alerta meteorológico ante la posibilidad de cambios bruscos en el tiempo. Según los informes de los especialistas, podrían registrarse lluvias, aguanieve, neblina y granizo en distintos sectores del territorio provincial.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo solicitaron a los conductores mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran conservar una distancia de frenado adecuada, mantener las luces bajas encendidas y extremar los cuidados en sectores de montaña, especialmente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones o reducción de la visibilidad.

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