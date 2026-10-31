Las nevadas registradas en la zona de alta cordillera durante el jueves y la madrugada de este viernes encendieron una advertencia de Vialidad Nacional, que pidió extremar las precauciones al circular por los caminos de montaña. Además de ellos, comenzó a notarse en el caudal del rio Los Patos el deshielo en algunas zonas de alta montaña.
Volvió a nevar en la cordillera sanjuanina a pesar de que comenzó el deshielo
Las precipitaciones niveas se registraron entre el viernes y la madrugada del sábado. A pesar de ello, el deshielo comenzó a observarse en el caudal del río Los Patos.