"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Franco Colapinto

Colapinto positivo: "Peor no se puede ir, así que de acá para arriba"

El piloto argentino finalizó en el 16° puesto en el Gran Premio de México, a solo 296 centésimas de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Pasó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y Franco Colapinto firmó un decimosexto puesto tras una carrera que se le hizo cuesta arriba, aunque se llevó algunas cosas positivas.

El piloto argentino largó vigesimosexto y terminó en la última posición, por delante de Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que debieron abandonar. Sin embargo, en su "pelea" interna con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, el pilarense quedó solo 296 centésimas por detrás.

Tras un toque sin mayores consecuencias con Lance Stroll en la largada, que derivó en un trompo, Colapinto completó 50 vueltas con neumáticos duros. Recién en ese momento entró a boxes, puso gomas blandas y, al volver a la pista, comenzó a achicar los 20 segundos de distancia que lo separaban de Gasly. En un desenlace similar al que se dio en Austin la semana pasada, el argentino lo hubiese podido superar nuevamente -esta vez con libertad para hacerlo- si no fuera por las banderas azules y el Virtual Safery Car que aparecieron sobre el final.

Te puede interesar...

"Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip. Después con las blandas anduve bien pero ya era muy tarde. Fue una carrera sin mucho ritmo", analizó Franco tras la competencia.

Ya pensando en la próxima fecha, la 21° del calendario a la que Lando Norris, de McLaren, llegará como nuevo líder del campeonato, Colapinto se ilusiona con poder mejorar en un circuito especial: "Brasil es el Gran Premio de casa. Va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba".

Temas

Te puede interesar