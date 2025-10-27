Colapinto positivo: "Peor no se puede ir, así que de acá para arriba"

El piloto argentino largó vigesimosexto y terminó en la última posición, por delante de Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Carlos Sainz, que debieron abandonar. Sin embargo, en su "pelea" interna con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, el pilarense quedó solo 296 centésimas por detrás.

Tras un toque sin mayores consecuencias con Lance Stroll en la largada, que derivó en un trompo, Colapinto completó 50 vueltas con neumáticos duros. Recién en ese momento entró a boxes, puso gomas blandas y, al volver a la pista, comenzó a achicar los 20 segundos de distancia que lo separaban de Gasly. En un desenlace similar al que se dio en Austin la semana pasada, el argentino lo hubiese podido superar nuevamente -esta vez con libertad para hacerlo- si no fuera por las banderas azules y el Virtual Safery Car que aparecieron sobre el final.