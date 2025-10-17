Franco Colapinto, afuera en la Q1 para el sprint de Estados Unidos

image

En ese intento final, el argentino consiguió bajar su tiempo y marcó 1m35s246 y no le alcanzó para meterse en el grupo de los 15 que avanzaron al segundo segmento. El piloto bonaerense deberá partir 17º en la competencia corta de este sábado.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, fue 102 milésimas más rápido que el argentino y le alcanzó para ser 15º y avanzar a Q2 (fue eliminado en esa instancia y partirá 13º). La diferencia entre los dos autos de Enstone fue mínima en el total, aunque el francés fue seis décimas más lento que Franco en el segundo parcial del intento final. El francés pudo aprovechar el entreverado final de Q1, en el que Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto no pudieron abrir el último intento y acompañaron a Franco en el grupo de los eliminados en la primera instancia. De poco sirve el evaluar qué hubiera pasado si, pero sin dudas, Gasly se hubiera quedado afuera si ese cuarteto lograba realizar un intento final.

Este sábado, se disputará la carrea sprint (que tiene 100 kilómetros de recorrido) y el argentino deberá remar desde el puesto 17 con un ritmo de carrera que no fue fuerte por lo que se vio en la única tanda de entrenamientos que tuvo la competencia texana.