Franco Colapinto, afuera en la Q1 para el sprint de Estados Unidos

El piloto argentino no logró avanzar de la Q1 y saldrá 17° en la sprint del GP de Estados Unidos. El Alpine no mostró mejoras y Franco deberá apostar a circunstancias externas para escalar posiciones.

Antes de empezar el fin de semana del GP de Estados Unidos se sabía que superar el listón de la Q1, tanto en la clasificación del sprint como para la carrera principal, sería un listó elevado para los Alpine. Y Franco Colapinto no logró cruzar la barrera y deberá partir 17º en la competencia corta de la 19ª fecha del Mundial de F1.

La clasificación para el sprint no da tiempo para errores porque es mucho más corta que la clasificación habitual. Apenas 12 minutos tiene la Q1 para la competencia corta. El argentino de Alpine completó dos giros lanzados. En el primero, a punto estuvo de sufrir un despiste, que fue salvado a pura muñeca. Después de pasar por boxes, volvió a la congestionada pista y pudo evitar la traba que hubo en la salida de boxes y que dejó a varios pilotos complicados.

En ese intento final, el argentino consiguió bajar su tiempo y marcó 1m35s246 y no le alcanzó para meterse en el grupo de los 15 que avanzaron al segundo segmento. El piloto bonaerense deberá partir 17º en la competencia corta de este sábado.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, fue 102 milésimas más rápido que el argentino y le alcanzó para ser 15º y avanzar a Q2 (fue eliminado en esa instancia y partirá 13º). La diferencia entre los dos autos de Enstone fue mínima en el total, aunque el francés fue seis décimas más lento que Franco en el segundo parcial del intento final. El francés pudo aprovechar el entreverado final de Q1, en el que Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto no pudieron abrir el último intento y acompañaron a Franco en el grupo de los eliminados en la primera instancia. De poco sirve el evaluar qué hubiera pasado si, pero sin dudas, Gasly se hubiera quedado afuera si ese cuarteto lograba realizar un intento final.

Este sábado, se disputará la carrea sprint (que tiene 100 kilómetros de recorrido) y el argentino deberá remar desde el puesto 17 con un ritmo de carrera que no fue fuerte por lo que se vio en la única tanda de entrenamientos que tuvo la competencia texana.

