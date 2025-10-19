Colapinto desobedeció a su equipo y terminó 17° en el GP de Austin

Producto de su estrategia, el pilarense de 22 años aprovechó las paradas previas de sus rivales y llegó al 11° lugar. No obstante, se detuvo por única vez en la vuelta 38 y cayó al último lugar.

Colapinto, que inició con compuestos medios, comenzó a mejorar sus tiempos con el neumático rojo. Finalmente, le recortó la distancia a Gasly, su compañero, y lo superó por el interior de la primera curva, pese a que su equipo le pidió que no lo hiciera y mantuvieran la posición.

De todas formas, el sudamericano continúa sin sumar puntos en la vigente temporada de El Gran Circo. El próximo finde podría hacerlo en el Gran Premio de México.

Verstappen ganó sin problemas el GP de Estados Unidos

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos tras dominar de principio a fin la carrera y lo siguieron Lando Norris y Charles Leclerc, quienes protagonizaron una gran lucha por el segundo puesto.

Resultado final del GP de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1:34:00.161

2. Lando Norris (McLaren) - +7.959s

3. Charles Leclerc (Ferrari) - +15.373s

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - +28.536s

5. Oscar Piastri (McLaren) - +29.678s

6. George Russell (Mercedes) - +33.456s

7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) - +52.714s

8. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) - +57.249s

9. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +1:04.722s

10. Fernando Alonso (Aston Martin) - +1:10.001s

11. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1:13.209s

12. Lance Stroll (Aston Martin) - +1:14.778s

13. Kimi Antonelli (Mercedes) - +1:15.746s

15. 14. Alexander Albon (Williams) - +1:20.000s

16.Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +1:23.043s

17. Franco Colapinto (Alpine) - +1 vuelta

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +1 vuelta

19. Pierre Gasly (Alpine) - +1 vuelta

NC. Carlos Sainz (Williams) - DNF (abandonó en la vuelta 5)

El piloto de Red Bull, que venía de hacer la pole position, consiguió mantenerse como líder en la largada y nadie pudo pelearle para sacarle su lugar. De esta manera, Verstappen consigue acercarse más a los McLaren y seguir en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Leclerc fue el gran protagonista del día a pesar de haber finalizado en la tercera posición. El monagesco se defendió en reiteradas ocasiones ante los ataques del McLaren para ser escolta del primero. Además, a pesar de que en la vuelta 23 cayó al noveno lugar por una parada a boxes, rápidamente superó a sus contrincantes para volver a la cima y finalizar subido en el podio.

El argentino, mientras tanto, llegó a estar 14°, pero cuando frenó para cambiar los neumáticos quedó último. Más tarde, superó a Bortoleto y terminó con un sobrepaso a su compañero de equipo Pierre Gasly, a pesar de que su escudería le había pedido no hacerlo.

Quien no tuvo una buena tarde fue Carlos Sainz. El de Williams que venía de una gran actuación en la Sprint tuvo un choque con Kimi Antonelli y tuvo que abandonar poco después del inicio. Otro de los que casi se queda afuera fue Oliver Bearman cuando en la vuelta 35 hizo una peligrosa maniobra al querer sobrepasar a Tsunoda, pero se pasó de la pista y al tocar una zona de pasto perdió el control del auto. Sin embargo, consiguió reponerse y seguir en carrera.