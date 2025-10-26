Colapinto estuvo muy cerca de pasar a Gasly y terminó 16° en el GP de México

El pilarense de 22 años tuvo uno de sus mejores viernes desde que está en El Gran Circo, pero se equivocó en la clasificación del sábado y fue condenado a partir del último cajón. En la largada, fue arrinconado por Lance Stroll y realizó un trompo en la primera curva.

Desde entonces, realizó una tanda que duró 50 vueltas con neumáticos duros, que recién cambió por dos pares de juegos de goma roja. Este trueque le dió un mayor ritmo al argentino, quien regresó a la pista último (sin contar los abandonos de Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso) y 18 segundos por detrás de Gasly.