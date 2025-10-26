"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Franco Colapinto

Colapinto estuvo muy cerca de pasar a Gasly y terminó 16° en el GP de México

El piloto argentino largó último en el circuito Hermanos Rodríguez y terminó apenas 296 milésimas detrás de su compañero de Alpine. Repasá lo mejor de su carrera.

Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1: el argentino largó último, apostó por un larguísimo primer stint con neumáticos duros, apretó con el compuesto blando en el final de la carrera y, por culpa de las banderas azules, quedó apenas 296 milésimas por detrás de su compañero, Pierre Gasly. Repasá lo mejor de la carrera, la cual fue ganada por Lando Norris.

El pilarense de 22 años tuvo uno de sus mejores viernes desde que está en El Gran Circo, pero se equivocó en la clasificación del sábado y fue condenado a partir del último cajón. En la largada, fue arrinconado por Lance Stroll y realizó un trompo en la primera curva.

Desde entonces, realizó una tanda que duró 50 vueltas con neumáticos duros, que recién cambió por dos pares de juegos de goma roja. Este trueque le dió un mayor ritmo al argentino, quien regresó a la pista último (sin contar los abandonos de Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso) y 18 segundos por detrás de Gasly.

Te puede interesar...

No obstante, el argentino comenzó a rodar rapidísimo y llegó a descontarle dos segundos por vuelta al francés. El ex Williams recortó la distancia a menos de diez décimas a falta de dos giros, pero un hecho no fortuito lo perjudicó: su lucha coincidió con la de otros pilotos y, al quedar rezagado, los tuvo que dejar pasar. Además, el abandono del español Carlos Sainz (Williams) provocó que la cita termine bajo el sistema de auto de seguridad virtual.

Colapinto continúa sin sumar puntos en la vigente temporada de la Fórmula 1 y recién podría romper el maleficio en el Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre en el trazado de Interlagos.

Resultado final del GP de México 2025 de la F1

  • Lando Norris (McLaren) - 1:37:58.574
  • Charles Leclerc (Ferrari) +30.324s
  • Max Verstappen (Red Bull) +31.049
  • Oliver Bearman (Haas) +40.955s
  • Oscar Piastri (McLaren) +42.065s
  • Kimi Antonelli (Mercedes) +47.837s
  • George Russell (Mercedes) +50.287s
  • Lewis Hamilton (Ferrari) +56.446s
  • Esteban Ocon (Haas) +75.464s
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +76.863s
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) +79.048s
  • Alexander Albon (Williams) + 1 vuelta
  • Isaac Hadjar (Racing Bulls) + 1 vuelta
  • Lance Stroll (Aston Martin) + 1 vuelta
  • Pierre Gasly (Alpine) +1 vuelta
  • Franco Colapinto (Alpine) +1 vuelta
  • Carlos Sainz (Williams) - abandono
  • Fernando Alonso (Aston Martin) -abandono
  • Nico Hulkenberg (Sauber) -abandono
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - abandono

Temas

Te puede interesar