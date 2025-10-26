Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1: el argentino largó último, apostó por un larguísimo primer stint con neumáticos duros, apretó con el compuesto blando en el final de la carrera y, por culpa de las banderas azules, quedó apenas 296 milésimas por detrás de su compañero, Pierre Gasly. Repasá lo mejor de la carrera, la cual fue ganada por Lando Norris.
Colapinto estuvo muy cerca de pasar a Gasly y terminó 16° en el GP de México
El piloto argentino largó último en el circuito Hermanos Rodríguez y terminó apenas 296 milésimas detrás de su compañero de Alpine. Repasá lo mejor de su carrera.