- Franco Colapinto finalizó 14° en la Sprint, tres posiciones más adelante de la que partió, pero lejos en cuanto al ritmo de competencia. El argentino se vio favorecido por dos accidentes que involucraron a cinco pilotos más una penalización a Bearman sobre el final.
- Max Verstappen ganó la accienteada carrera Spint que tuvo un choque entre los McLaren en la primera vuelta. La victoria le permitió al nerlandés descontar ocho puntos en la pelea por el Campeonato Mundial de Pilotos.
- Colapinto en la clasificación había terminado 16°, pero Alex Albon (Williams) pasó los límites de la pista y le permitió al argetino avanzar a la siguiente fase de la qualy.
- El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, es la 19° fecha de la temporada y marca el inicio de la gira por América, que también incluirá paradas en Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas.
Colapinto tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 15 en el GP de EE.UU
Tras disputar la Sprint, el piloto argentino vuelve a salir a la pista del circuito de Austin para la qualy de la carrera principal del domingo.