Chiqui Tapia fue reelecto y será presidente de la AFA hasta 2028

A partir de un pedido del presidente de Defensa y Justicia, se votó a favor de tratar todos los puntos de la convocatoria -incluso los que habían sido suspendidos por la IGJ-. La única negativa fue del club que había presentado el reclamo: Talleres de Córdoba.

“Tenemos la oportunidad democráticamente de elegir quiénes son los miembros que van a representar en el próximo Comité Ejecutivo al fútbol argentino”, expresó Claudio “Chiqui” Tapia en su discurso de apertura. Y destacó: “Desde 2017 refundamos el fútbol argentino”.

Y, en el marco de la pelea con el Gobierno por el impulso de la llegada de las sociedades anónimas deportivas, señaló: “Los jugadores de la Selección campeona del mundo no se formaron en Europa, se formaron en sus clubes. Les pedimos que los sigan cediendo para que podamos conseguir y logrando títulos”.

“Cuando decimos que no queremos un modelo y sí otro es por esto”, recalcó.

Antes de que se votaran los puntos referidos a la reelección de Tapia, el representante de Talleres abandonó la sala y quedaron 44 asambleístas.

Cerca de las 17.45, después de la aprobación del Balance y Memoria, se pidió que la reelección de las autoridades fuera por “aclamación” y no a mano alzada. Inmediatamente, todos los presentes se pararon y con una gran ovación confirmaron el nuevo mandato de Claudio Tapia, que estará al frente de la AFA hasta 2028.

Sobre el final, en tanto, se aprobó la reforma del estatuto que eliminó los descensos de la Liga Profesional en la actual temporada. De esta manera, la primera división tendrá 30 equipos en 2025.

La AFA podría ser intervenida por el Gobierno

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, había resaltado que el Gobierno podría intervenir la AFA por la realización de la asamblea. “Está la posibilidad, según ley, de que el Ministerio de Justicia decrete la intervención de la entidad si se viola la ley”, aseguró.

Contrario a esto, un juzgado habilitó a la AFA a realizar la asamblea. “Esa resolución administrativa (por la de la IGJ) no puede quedar firme hasta tanto no venza el plazo de quince días que cuenta para ejercer la pertinente vía recursiva”, esgrimió el magistrado Christian Ricardo Pettis, del Juzgado Civil 66. Además, agregó: “La realización de la asamblea no fue suspendida, sino que la resolución de la IGJ solo alcanza a determinados puntos que conforman el orden del día con el que fue convocada”.

El reclamo que hizo Talleres de Córdoba

El 30 de septiembre la institución de Córdoba hizo una presentación ante la IGJ en la que adujeron que el llamado a elecciones de la AFA con un año de anticipación fue irregular y que hubo una imposibilidad de que en asamblea se pudiera regular el plazo de los mandatos.

Cabe destacar que Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, está públicamente enfrentado con Tapia y, en consonancia con el Gobierno nacional, es uno de los impulsores a nivel local del ingreso de las sociedades anónimas deportivas.

En el marco de esta pelea, el Tribunal de Disciplina le impuso a Fassi una suspensión de 24 meses para ejercer su cargo como presidente de Talleres, lo que implica que no podrá representar al club ante la AFA.

La lista completa del Comité Ejecutivo 2024-2028 que se aprobó en la asamblea de la AFA

Miembros titulares

Presidente: Sr. Claudio Fabián Tapia

Vicepresidentes:

Sr. Juan Román Riquelme (Pte. de Boca Juniors)

Sr. Ignacio Villarroel (Vice 2° de River Plate)

Sr. David Luis Garzón (Vice de Huracán)

Sr. Carlos Montaña (Vice de Independiente)

Sr. Gabriel Mariano Greco (Pte. de Atlanta)

Sr. Javier Treuque (Sec. del Consejo Federal de AFA y Pte. de la Liga de Fútbol Valle del Chubut)

Secretario General:

Sr. Víctor Blanco (Pte. de Racing Club)

Prosecretario General:

Sr. Luciano Miguel Nakis (Pte. de Deportivo Armenio)

Secretario Ejecutivo:

Luis María Chebel (Pte. de Lanús)

Prosecretario Ejecutivo:

Sr. Maximiliano Levy (Pte. de Almirante Brown)

Tesorero:

Pablo Ariel Toviggino (Pte. de la Liga Santiagueña)

Protesorero:

Jorge Luis Barrios (Pte. de Estudiantes BA)

Vocales:

Sr. Mariano Hernán Cowen (Pte. de Gimnasia y Esgrima La Plata)

Sr. Luis Fabián Berlanga (Pte. de Vélez)

Sr. Gonzalo Luis Belloso (Pte. de Rosario Central)

Sr. Cristian Ariel Malaspina (Pte. Argentinos Juniors)

Sr. Marcelo Luis Ángel Moretti (Pte. San Lorenzo)

Sr. Francisco Javier Marín (Vice de Acassuso)

Sr. Marcelo Rodolfo Achile (Pte. Defensores de Belgrano)

Sr. Guillermo Eduardo Raed (Pte. de Mitre)

Sr. María Sylvia Jiménez (Pte. de la Liga Catamarqueña)

Sr. Cristian Brian Prendes (Vice 2° de Sol de Mayo)

Miembros Suplentes

Vocales:

Sr. Eduardo Juan Spinosa (Pte. de Banfield)

Sr. Juan Manuel Cavagliatto (Pte. de Instituto)

Sr. Ignacio Enrique Astore (Pte. de Newell’s)

Sr. Luis Fabián Artime (Pte. de Belgrano)

Sr. Dante Walter Majori (Pte. de Yupanquí)

Sr. Jorge Ernesto Miadosqui (Pte. de San Martín de San Juan)

Sr. Javier H. Méndez Cartier (Pte. de Excursionistas)

Sr. José Luis Coutinho (Dirigente de Deportivo Merlo)

Sr. Carlos Daniel Pandolfi (Vice de Ferro)

Sr. Mario Javier Echeverría (Pte. Federación San Luis Fútbol)