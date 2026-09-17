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Chalo Molina ganó la medalla de plata en los Suramericanos

El sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina terminó segundo en la final del BMX Racing disputado en Santa Fe. La dorada fue para el colombiano Mateo Carmona.

Gonzalo Molina cosechó una medalla plateada en los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe. El sanjuanino estuvo cerca de quedarse con la dorada en una apretada definición del BMX masculino. El ganador fue el colombiano Mateo Carmona y en el tercer lugar quedó el venezolano Jholman Sivira.

Chalo Molina no ocultó su tristeza por la definición de la carrera cuando enfrentó los micrófonos: “No quiero desmerecer una medalla, pero había soñado tanto con la dorada. Era mi objetivo para estos juegos”.

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El sanjuanino completó disputó su cuarto sudamericano y sólo le restaba sumar la medalla dorada para completar su medallero.

Molina reveló que no sabía que el colombiano venía tan cerca y eso generó que pueda meterse para ganarle la cuerda en la última curva del recorrido.

El Chalo también aprovechó el momento para repasar todo el trabajo y el sacrificio que hizo durante tantos años para poder llegar hasta a las principales competencias internacionales con la camiseta de la Selección argentina.

Molina ahora regresará a San Juan para descansar y recargar energías para lo que viene. El rider viajará a China para iniciar el ciclo olímpico y buscar los puntos necesarios para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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