Gonzalo Molina cosechó una medalla plateada en los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe. El sanjuanino estuvo cerca de quedarse con la dorada en una apretada definición del BMX masculino. El ganador fue el colombiano Mateo Carmona y en el tercer lugar quedó el venezolano Jholman Sivira.
Chalo Molina ganó la medalla de plata en los Suramericanos
El sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina terminó segundo en la final del BMX Racing disputado en Santa Fe. La dorada fue para el colombiano Mateo Carmona.