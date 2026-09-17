Chalo Molina ganó la medalla de plata en los Suramericanos

El sanjuanino completó disputó su cuarto sudamericano y sólo le restaba sumar la medalla dorada para completar su medallero.

Molina reveló que no sabía que el colombiano venía tan cerca y eso generó que pueda meterse para ganarle la cuerda en la última curva del recorrido.

El Chalo también aprovechó el momento para repasar todo el trabajo y el sacrificio que hizo durante tantos años para poder llegar hasta a las principales competencias internacionales con la camiseta de la Selección argentina.

Molina ahora regresará a San Juan para descansar y recargar energías para lo que viene. El rider viajará a China para iniciar el ciclo olímpico y buscar los puntos necesarios para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.