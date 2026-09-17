Estudiantes le ganó 1-0 a Corinthians y es semifinalista de la Copa Libertadores

- Resultado: Corinthians 0 vs Estudiantes 1.
- Goleador: Alexis Castro (41′ ST).
- No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro.
El partido se llevó a cabo en el estadio Neo Química Arena en Sao Paulo, donde Corinthians fue el local. A pesar de sus esfuerzos, Corinthians no pudo convertir un penalti fallado por Memphis Depay, lo que contribuyó a su eliminación. Con este resultado, Estudiantes se clasifica para la siguiente fase del torneo.
Las estadísticas del encuentro entre Corinthians y Estudiantes por la Copa Libertadores:
- Resultado: Corinthians 0 vs Estudiantes 1.
- Posesión: Corinthians 55% vs Estudiantes 45%.
- Tiros al arco: Corinthians 9 vs Estudiantes 6.
- Fouls cometidos: Corinthians 11 vs Estudiantes 22.
- Pases correctos: Corinthians 389 vs Estudiantes 286.
- Pases incorrectos: Corinthians 87 vs Estudiantes 73.
- Recuperaciones: Corinthians 1 vs Estudiantes 24.
- Tarjetas amarillas: Corinthians 2 vs Estudiantes 2.
- Tarjetas rojas: Corinthians 0 vs Estudiantes 0.
- Tiros libres: Corinthians 5 vs Estudiantes 3.