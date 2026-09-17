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Estudiantes le ganó 1-0 a Corinthians y es semifinalista de la Copa Libertadores

El gol para Estudiantes fue de Alexis Castro.

Estudiantes venció a Corinthians 1-0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único gol del partido fue anotado por Alexis Castro a los 41 minutos del segundo tiempo. A pesar de que Corinthians tuvo una mayor posesión del balón (55%) y más tiros al arco (9), no logró marcar. El resumen del partido es el siguiente:

  • Resultado: Corinthians 0 vs Estudiantes 1.
  • Goleador: Alexis Castro (41′ ST).
  • No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro.

El partido se llevó a cabo en el estadio Neo Química Arena en Sao Paulo, donde Corinthians fue el local. A pesar de sus esfuerzos, Corinthians no pudo convertir un penalti fallado por Memphis Depay, lo que contribuyó a su eliminación. Con este resultado, Estudiantes se clasifica para la siguiente fase del torneo.

Las estadísticas del encuentro entre Corinthians y Estudiantes por la Copa Libertadores:

  • Resultado: Corinthians 0 vs Estudiantes 1.
  • Posesión: Corinthians 55% vs Estudiantes 45%.
  • Tiros al arco: Corinthians 9 vs Estudiantes 6.
  • Fouls cometidos: Corinthians 11 vs Estudiantes 22.
  • Pases correctos: Corinthians 389 vs Estudiantes 286.
  • Pases incorrectos: Corinthians 87 vs Estudiantes 73.
  • Recuperaciones: Corinthians 1 vs Estudiantes 24.
  • Tarjetas amarillas: Corinthians 2 vs Estudiantes 2.
  • Tarjetas rojas: Corinthians 0 vs Estudiantes 0.
  • Tiros libres: Corinthians 5 vs Estudiantes 3.

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