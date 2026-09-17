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Este viernes iniciará la fecha 14 del Torneo Clausura

El campeonato de Primera A ingresó en su etapa de definición y sólo restan cuatro fechas para el final. Los mejores ocho de la tabla jugarán por el título.

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol jugará, desde este viernes 18, la 14 fecha de su calendario. Restan sólo cuatro jornadas para el final y hay un lote de nueve o diez equipos que luchan por clasificar al Reducido. En la zona baja son cuatro los que quieren evitar el descenso.

Torneo Clausura – Fecha 14:

VIERNES

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21.30; Trinidad vs. Juv Zondina

SÁBADO

16.30; López Peláez vs. Colón Jr.

16.30; Marquesado vs. Atenas

16.30; Minero vs. 9 de Julio (en Juv. Unida)

16.30; Villa Ibáñez vs. Peñarol

DOMINGO

16.30; Def. de Argentinos vs. San Lorenzo (en Peñarol)

16.30; Carpintería vs. Alianza

MIÉRCOLES 23/9

16.30; Sarmiento vs. Unión

16.30; Desamparados vs. Rivadavia

Posiciones:

  1. Desamparados 32
  2. Alianza 31
  3. Rivadavia 27
  4. Minero 23
  5. Marquesado 22
  6. Villa Ibáñez 21
  7. 9 de Julio 21
  8. Trinidad 21
  9. Atenas 18
  10. López Peláez 17
  11. Unión 16
  12. Colón Jr. 16
  13. Carpintería 15
  14. San Lorenzo 12
  15. Peñarol 12
  16. Juv. Zondina 9
  17. Def. de Argentinos 7
  18. Sarmiento 4

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