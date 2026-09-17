Este viernes iniciará la fecha 14 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol jugará, desde este viernes 18, la 14 fecha de su calendario. Restan sólo cuatro jornadas para el final y hay un lote de nueve o diez equipos que luchan por clasificar al Reducido. En la zona baja son cuatro los que quieren evitar el descenso.