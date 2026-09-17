Día del Profesor: ¿por qué se celebra hoy, 17 de septiembre?

Estrada cursó sus estudios primarios en el Colegio San Francisco, donde recibió una intensa formación católica. Esta educación no solo marcó su vida espiritual, sino que también influyó en su pensamiento político, adoptando la militancia religiosa como un estandarte dentro de su activismo político.

A lo largo de su juventud, fundó junto a su hermano Santiago el periódico La Guirnalda y creó el Círculo Literario, un espacio para el estudio de la historia argentina. En 1865, Luis José de la Peña, director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, lo invitó a dictar un curso de historia en la Escuela Normal de Profesores, esfuerzo que resultó en su notable obra Lecciones de la Historia Argentina.

A lo largo de su carrera, Estrada defendió la difusión de la enseñanza para todos los ciudadanos, lo que lo llevó a ocupar diversos cargos públicos, siempre con la educación como prioridad. En 1862, publicó El catolicismo y la democracia, reflejando su compromiso con la fe y su convicción de que la educación debía promover valores cristianos.

En 1876, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Su gestión, basada en una perspectiva cristiana, lo llevó a fundar en 1880 la Revista Argentina, un medio enfocado en la difusión de estos principios. Sus fuertes convicciones lo pusieron en conflicto con otras figuras políticas de la época.

José Manuel Estrada fue un destacado representante del pensamiento católico y defensor firme de la libertad de cátedra en los institutos educativos, y también se desempeñó como diputado nacional por la Unión Católica.

En 1884, a pesar de su reconocida inteligencia y aporte a la educación, fue destituido de sus cargos, lo que provocó una ola de repudio social, especialmente entre sus alumnos. Muchos de ellos se acercaron a su hogar para rendirle homenaje y agradecerle por su labor docente. Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 en Paraguay, víctima de una enfermedad, a los 52 años.

El legado de Estrada en la educación argentina es recordado cada 17 de septiembre, cuando el país celebra el Día del Profesor en su honor, rindiendo tributo a los docentes que, como él, dedican su vida a la formación de las futuras generaciones.

Frases para enviar por WhatsApp por el Día del Profesor

¡Feliz Día del Profesor! Gracias por tu dedicación y pasión por enseñar.

Hoy celebramos a quienes nos inspiran a seguir aprendiendo. ¡Felicidades!

Tus enseñanzas dejan huellas imborrables. ¡Feliz Día del Profesor!

Gracias por compartir tu sabiduría y ser un ejemplo a seguir.

En este Día del Profesor, agradezco tu compromiso y paciencia.

Celebramos a quienes hacen del mundo un lugar más sabio y mejor.

Tu esfuerzo y pasión en el aula son invaluables. ¡Gracias y feliz día!

Hoy es el día para honrar a quienes nos guían con su conocimiento.

A todas las personas que educan con amor: ¡feliz Día del Profesor!

Gracias por moldear mentes y corazones con tu enseñanza. ¡Felicidades!