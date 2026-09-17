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Día del Profesor: ¿por qué se celebra hoy, 17 de septiembre?

La efeméride se celebra en Argentina y tiene el objetivo de recordar a José Manuel Estrada, escritor y político, con un fuerte legado en la educación nacional. Los detalles de su biografía y frases para enviar a los docentes en su día

El 17 de septiembre se celebra en todo el país el Día del Profesor, en homenaje a José Manuel Estrada, figura clave en la enseñanza tanto secundaria como universitaria, quien falleció este día pero en 1894.

Cabe señalar que esta fecha no coincide con el Día del Maestro, que está dedicado a recordar la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.

¿Quién fue José Manuel Estrada?

José Manuel Estrada, nacido el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires, provenía de una familia con un marcado interés en la educación y la cultura. Fue bisnieto del virrey Santiago de Liniers, y fue criado por su abuela Carmen de Liniers tras quedar huérfano a una edad temprana. Carmen, una de las once hijas del virrey, asumió su educación y formación. Santiago de Liniers había sido ejecutado en agosto de 1810 por orden de la Primera Junta, acusado de conspiración.

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Estrada cursó sus estudios primarios en el Colegio San Francisco, donde recibió una intensa formación católica. Esta educación no solo marcó su vida espiritual, sino que también influyó en su pensamiento político, adoptando la militancia religiosa como un estandarte dentro de su activismo político.

A lo largo de su juventud, fundó junto a su hermano Santiago el periódico La Guirnalda y creó el Círculo Literario, un espacio para el estudio de la historia argentina. En 1865, Luis José de la Peña, director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, lo invitó a dictar un curso de historia en la Escuela Normal de Profesores, esfuerzo que resultó en su notable obra Lecciones de la Historia Argentina.

A lo largo de su carrera, Estrada defendió la difusión de la enseñanza para todos los ciudadanos, lo que lo llevó a ocupar diversos cargos públicos, siempre con la educación como prioridad. En 1862, publicó El catolicismo y la democracia, reflejando su compromiso con la fe y su convicción de que la educación debía promover valores cristianos.

En 1876, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, fue nombrado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Su gestión, basada en una perspectiva cristiana, lo llevó a fundar en 1880 la Revista Argentina, un medio enfocado en la difusión de estos principios. Sus fuertes convicciones lo pusieron en conflicto con otras figuras políticas de la época.

José Manuel Estrada fue un destacado representante del pensamiento católico y defensor firme de la libertad de cátedra en los institutos educativos, y también se desempeñó como diputado nacional por la Unión Católica.

En 1884, a pesar de su reconocida inteligencia y aporte a la educación, fue destituido de sus cargos, lo que provocó una ola de repudio social, especialmente entre sus alumnos. Muchos de ellos se acercaron a su hogar para rendirle homenaje y agradecerle por su labor docente. Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 en Paraguay, víctima de una enfermedad, a los 52 años.

El legado de Estrada en la educación argentina es recordado cada 17 de septiembre, cuando el país celebra el Día del Profesor en su honor, rindiendo tributo a los docentes que, como él, dedican su vida a la formación de las futuras generaciones.

Frases para enviar por WhatsApp por el Día del Profesor

¡Feliz Día del Profesor! Gracias por tu dedicación y pasión por enseñar.

Hoy celebramos a quienes nos inspiran a seguir aprendiendo. ¡Felicidades!

Tus enseñanzas dejan huellas imborrables. ¡Feliz Día del Profesor!

Gracias por compartir tu sabiduría y ser un ejemplo a seguir.

En este Día del Profesor, agradezco tu compromiso y paciencia.

Celebramos a quienes hacen del mundo un lugar más sabio y mejor.

Tu esfuerzo y pasión en el aula son invaluables. ¡Gracias y feliz día!

Hoy es el día para honrar a quienes nos guían con su conocimiento.

A todas las personas que educan con amor: ¡feliz Día del Profesor!

Gracias por moldear mentes y corazones con tu enseñanza. ¡Felicidades!

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