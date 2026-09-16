Argentina, con 32 medallas se mantiene segunda en los Suramericanos

Oro en gimnasia, ciclismo y tiro

La jornada tuvo presencia argentina en varias disciplinas. En gimnasia artística, Emilia Costa se quedó con el oro en salto y Julieta Lucas ganó la final de barras asimétricas. María Estoco, en tanto, consiguió la plata en esa misma prueba, mientras que Daniel Villafañe obtuvo el bronce en anillas.

En ciclismo de ruta, Mateo Kalej se consagró en la contrarreloj individual masculina y Delfina Dibella consiguió el bronce en la competencia femenina. Además, Manuel Turone sumó otra presea de bronce en BMX.

El tiro deportivo aportó otro título para Argentina con Fernanda María Russo Romero y Julián Gutiérrez, vencedores en la prueba mixta de rifle de aire a 10 metros.

El stand up paddle tuvo una jornada especialmente favorable para la delegación argentina. Juliette Duhaime y Lucía Clambosky ocuparon los dos primeros lugares en la competencia femenina, mientras que Santino Basadella ganó el oro masculino e Ignacio Arias se quedó con el bronce.

En patinaje artístico también hubo varias conquistas. Juan Segundo Rodríguez ganó la prueba masculina de libre y Franco Donato Mastroianni Vito obtuvo la plata. Entre las mujeres, Micaela Belén Lopetegui fue segunda y Valentina Sofía Longo Fernández terminó tercera. También hubo medallas en las competencias de solo dance.

En los deportes colectivos, Las Leonas vencieron 5-0 a Uruguay, el seleccionado femenino de vóley derrotó 3-0 a Paraguay y Argentina superó 8-0 a Bolivia en softbol. En levantamiento de pesas, María Luz Casadevall consiguió la plata en la categoría de 61 kilos, mientras que Benjamín Gader obtuvo el oro en los 5.000 metros de patinaje de velocidad y Ken Kuwada ganó la plata.

Con todavía varias jornadas por delante, Argentina continúa segunda en el medallero de Santa Fe 2026, detrás de Brasil y por delante de Colombia. La competencia se desarrolla en distintas sedes de la provincia y reúne a delegaciones de diferentes países de la región.