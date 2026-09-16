"Hay que sumar": el análisis de Schiapparelli tras el empate de San Martín

Para Schiapparelli, el Verdinegro fue superior en buena parte del partido ante un rival que ocupa los primeros puestos de la tabla y que presentó una defensa muy poblada.

El entrenador entendió que San Martín tuvo las oportunidades necesarias para quedarse con la victoria, pero no logró resolverlas dentro del área. “Nos faltó terminar un poco más dentro del área”, explicó.

En ese sentido, también señaló que el equipo insistió demasiado por el centro de la cancha y terminó chocando contra una zona donde Tristán Suárez acumuló muchos futbolistas para defender.

El calor fue otro de los factores que, según Schiapparelli, condicionó el desarrollo del encuentro. El técnico mencionó molestias físicas, calambres y la necesidad de realizar modificaciones para cuidar a algunos jugadores.

Más allá del empate, el entrenador rescató que San Martín volvió a sumar y sostuvo una buena regularidad en las últimas fechas. “Cuando no se puede sumar de a 3, hay que sumar”, afirmó.

Schiapparelli destacó que el equipo solamente perdió uno de sus últimos nueve partidos y consideró que viene mostrando una evolución en este tramo decisivo de la Primera Nacional.

Ahora, la mirada está puesta en Colegiales, el próximo rival del Verdinegro.

El mensaje de Schiapparelli para el final del torneo

El técnico sabe que cada punto puede ser importante en la pelea por ingresar y mantenerse en la zona de Reducido. Por eso, más allá de la igualdad ante Tristán Suárez, puso el foco en lo que viene.

“Estamos dentro del Reducido y tenemos el partido que tenemos pendiente. Sumando de a 3 el partido que viene, creo que vamos a dar pelea hasta el final”, aseguró.

Y cerró destacando el esfuerzo de sus jugadores frente a un rival que consideró fuerte: “Uno siempre quiere ganar, pero sí también considero que hay mérito del equipo contrario”. San Martín sumó un punto en Concepción y ahora deberá volver a enfocarse en ganar para sostenerse en la pelea por el Reducido.