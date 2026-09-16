Albardón-Angaco ganó y eliminó a la Liga Sanjuanina

Con ese resultado, la serie terminó igualada 2-2 en el global, pero Albardón-Angaco logró quedarse con el pasaje a la siguiente instancia y desató el festejo en Campo Afuera.

La Liga Sanjuanina intentó sostener la ventaja que había conseguido en el primer encuentro, pero no logró encontrar el gol que le permitiera volver a ponerse arriba en la serie. Albardón-Angaco, en cambio, resistió durante el complemento y sostuvo el resultado que necesitaba.

El partido tuvo el condimento propio de una definición. Albardón-Angaco sabía que necesitaba revertir la derrota de la ida y salió a jugar con esa obligación. Después del gol de Malla, la tensión aumentó porque cada ataque de la Liga Sanjuanina podía cambiar nuevamente la historia.

Sin embargo, el conjunto local mantuvo el 1-0 hasta el final y consiguió quedarse con una clasificación que volvió a ponerlo entre los protagonistas del fútbol federal sanjuanino.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Albardón-Angaco enfrentará a Tupungato, representante de Mendoza, en la próxima instancia de la Copa País.

El primer partido será el próximo miércoles en Mendoza. La delegación sanjuanina tiene previsto viajar el martes para afrontar la serie, mientras que la revancha se disputará una semana después en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Así, Albardón-Angaco volvió a hacerse fuerte en la Copa País, dejó en el camino a la Liga Sanjuanina y ahora irá por otro paso en el certamen federal