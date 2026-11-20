La última cita del Campeonato Argentino llega luego de un importante acontecimiento internacional que tuvo a San Juan como protagonista a fines de octubre. Del 23 al 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, fue sede del Iberoamericano de BMX, la Copa Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino, con la participación de 12 países y más de 300 pilotos internacionales. Las competencias otorgaron puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y dejaron destacados resultados para los representantes sanjuaninos, entre ellos Gonzalo “Chalo” Molina, ganador del Campeonato Argentino y la Copa Latina en Elite, y Franco Molina, vencedor en Sub 23.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña a los deportistas sanjuaninos facilitando el traslado hacia esta competencia nacional, fortaleciendo el desarrollo de las distintas disciplinas y promoviendo oportunidades para quienes representan a la provincia en cada escenario deportivo. Estamos construyendo el San Juan del Futuro.