La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales, mientras que el sábado 21 se disputará la final del Campeonato Open y el domingo 22 tendrá lugar la gran final del Campeonato Argentino, que reunirá a los principales exponentes de la disciplina a nivel nacional. El evento es organizado por la Asociación Corredores Bicicross Mendoza (ACBIM) y fiscalizado por la Federación Argentina de Bicicross.
La nómina de representantes sanjuaninos está integrada por: Allis, Luciano; Avila, Yago; Ayala, Enzo Gael; Baquedano, Valeriano; Baldillou Vila, Valentín; Crifó, Lucas Emiliano; Crifó, María Agustina; Distefano, Uma Geraldine; Echenique Cruz, Thiago Gael; Fernández, Juan Cruz; Fernández, Nahuel Agustín; Fernández Cortés, Lorenzo; Frack, Juan Cruz; Frack, Marcos Agustín; Frack, Tiziano; Gil Limole, Genaro Héctor; Gómez, Octavio Salvador; Jesús, Francisco; Leiva, Matías Francisco; Marín, Martiniano; Martín, Gennaro Valentino; Miranda, Agustín; Miranda, Yuthiel; Molina, Constanza; Molina, Franco; Molina, Gonzalo; Molina, Liam Valentín; Mut Romero, Valentín; Oieni Bordón, Cayetano; Orozco Castro, Franco; Pereyra, Benjamín; Quiroga, Bautista; Recabarren, Julián; Rodríguez, Donatto; Rodríguez, Guillermo; Rodríguez, Tommas; Sánchez, Ignacio Agustín; Sánchez Moreno, Julieta; Solera, Bautista; Soto, Matías; Soto, Stefano Tiziano; Torres, Joaquín Bautista; Vedia Fernández, Augusto Germán; Yáñez Fernández, Lucio Rubén.