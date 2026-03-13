Brutal agresión en el fútbol local: suspenden 18 meses a Naveda

A raíz de la agresión, el futbolista de López Peláez debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue atendido por una fractura maxilar producto del impacto. Naveda fue detenido en el lugar por efectivos policiales, en medio de la resistencia de algunos compañeros que intentaron impedir el procedimiento.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: "TRISTE FINAL EN ALTO DE SIERRA Tras el tercer gol de López Peláez ante Trinidad, se desató una pelea, y esta desembocó en un golpe a Matías Esterman, quien fue hospitalizado y su pronóstico es reservado. Gustavo Naveda, como se muestra en el video, fue detenido por ser quien agredió al jugador local. #sanjuan #futbol #ld3 #argentina #deporte" View this post on Instagram

Podría quedar impedido de ingresar a las canchas

Además de la sanción deportiva, la Liga resolvió poner el caso a disposición de la Secretaría de Seguridad para evaluar la incorporación del jugador al programa Tribuna Segura.

Si esa medida se concreta, Naveda no podrá ingresar a ningún estadio durante el período de sanción e incluso ese plazo podría extenderse si las autoridades de seguridad lo consideran necesario.

La decisión surge a partir de un pedido de la Policía, que envió a la Liga el informe del Departamento D-3 sobre los incidentes, con el objetivo de que los hechos de violencia en los estadios no tengan únicamente consecuencias deportivas.

La causa judicial sigue en curso

En paralelo al proceso disciplinario, el caso también tiene una instancia judicial. El 24 de febrero Naveda se presentó ante el juez de Garantías Eugenio Barbera en el marco de una causa por lesiones.

El magistrado dispuso cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP), permitió que el jugador continúe en libertad y le impuso una serie de normas de conducta mientras avanza la investigación.

Otros jugadores citados por incidentes

En el mismo boletín disciplinario, la Liga informó que varios futbolistas de Juventud Zondina y Peñarol fueron suspendidos de manera provisoria y deberán presentarse el lunes 16 para realizar su descargo por incidentes registrados en otro encuentro.

En tanto, se resolvió levantar la suspensión preventiva que pesaba sobre Matías Esterman, quien había sido sancionado inicialmente tras los disturbios ocurridos en el partido.