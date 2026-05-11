Fiscalía informó sobre el fallecimiento del joven tras una descarga eléctrica

Siempre según la reconstrucción inicial, el joven desarmó el aparato y luego lo conectó a una zapatilla eléctrica instalada en la cocina. En ese momento habría recibido una fuerte descarga que provocó su desvanecimiento inmediato.

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Tras el episodio, familiares y vecinos intentaron asistirlo hasta la llegada de la ambulancia departamental, que lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, ingresó ya sin signos vitales.

Con el correr de las horas, la investigación comenzó a centrarse también en las condiciones eléctricas de la vivienda. Personal de Bomberos, Naturgy y efectivos del D4 realizaron inspecciones en el lugar y detectaron presuntas irregularidades en la conexión

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De acuerdo a Fiscalía, el medidor presentaba una fuga de electricidad a tierra y la vivienda tendría una conexión clandestina desde una pilastra ubicada en el exterior. Además, los investigadores advirtieron que había cables colgando y expuestos dentro del inmueble, sin medidas de seguridad.

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Uno de los datos que más llamó la atención de los peritos fue que, incluso después de que Naturgy interrumpiera la conexión desde el medidor, la vivienda continuaba recibiendo energía eléctrica, motivo por el cual el domicilio quedó preservado preventivamente hasta determinar el origen de la sobrecarga.

La causa es investigada por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, mientras que Policía Científica realizó las pericias correspondientes y tomó declaraciones a familiares y vecinos.

El cuerpo de Vedia fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia que permitirá establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente futbolístico sanjuanino. “El Chueco” Vedia había pasado por clubes como Juventud Ullunera, San Lorenzo de Ullum y Barrio Colón, instituciones desde donde comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor en redes sociales.