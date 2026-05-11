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Murió durante una cirugía de urgencia y la Justicia investiga posible mala praxis

La UFI Delitos Especiales investiga la muerte de una joven de 26 años ocurrida durante una cirugía de urgencia en el Hospital Rawson. Ordenaron autopsia y secuestro de documentación médica.

La Justicia sanjuanina inició una investigación por presunta mala praxis tras la muerte de una joven de 26 años ocurrida durante una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Rawson. La denuncia fue radicada este domingo por familiares de la paciente ante la UFI Delitos Especiales.

La víctima fue identificada como Talía Tello, quien, según fuentes judiciales, falleció de manera repentina mientras se encontraba en un quirófano del nosocomio. El caso quedó en manos del fiscal Iván Grassi, que se encontraba de turno al momento de la presentación.

Como primeras medidas, desde la fiscalía se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia y el secuestro de toda la documentación médica vinculada a la atención de la joven. El objetivo será determinar si existió algún tipo de responsabilidad profesional en el tratamiento recibido.

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De acuerdo a la información incorporada a la causa, Tello había ingresado al Hospital Rawson el pasado 17 de abril cursando un embarazo de 40 semanas, donde se le practicó una cesárea de urgencia. Durante esa intervención habría sufrido un presunto shock hipovolémico, situación que derivó en una histerectomía, es decir, la extracción del útero.

Tras recibir el alta médica semanas después, la joven volvió a presentar complicaciones durante este fin de semana y fue nuevamente internada para una cirugía urgente por una presunta hemorragia. Sin embargo, durante el procedimiento ocurrió el fallecimiento, que preliminarmente habría sido producto de un paro cardíaco.

Ahora, la investigación judicial avanzará sobre el análisis de la historia clínica, las prácticas médicas realizadas y las pericias forenses para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

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