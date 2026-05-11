La Justicia sanjuanina inició una investigación por presunta mala praxis tras la muerte de una joven de 26 años ocurrida durante una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Rawson. La denuncia fue radicada este domingo por familiares de la paciente ante la UFI Delitos Especiales.
Murió durante una cirugía de urgencia y la Justicia investiga posible mala praxis
La UFI Delitos Especiales investiga la muerte de una joven de 26 años ocurrida durante una cirugía de urgencia en el Hospital Rawson. Ordenaron autopsia y secuestro de documentación médica.