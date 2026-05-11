Murió durante una cirugía de urgencia y la Justicia investiga posible mala praxis

De acuerdo a la información incorporada a la causa, Tello había ingresado al Hospital Rawson el pasado 17 de abril cursando un embarazo de 40 semanas, donde se le practicó una cesárea de urgencia. Durante esa intervención habría sufrido un presunto shock hipovolémico, situación que derivó en una histerectomía, es decir, la extracción del útero.

Tras recibir el alta médica semanas después, la joven volvió a presentar complicaciones durante este fin de semana y fue nuevamente internada para una cirugía urgente por una presunta hemorragia. Sin embargo, durante el procedimiento ocurrió el fallecimiento, que preliminarmente habría sido producto de un paro cardíaco.

Ahora, la investigación judicial avanzará sobre el análisis de la historia clínica, las prácticas médicas realizadas y las pericias forenses para establecer las circunstancias exactas de la muerte.