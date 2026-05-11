Fue a robar una bicicleta en la Universidad y terminó detenido antes de escapar

De acuerdo a la investigación, el acusado se dirigió directamente hacia una bicicleta marca Topmega, rodado 29 y de color negro, que se encontraba asegurada con una cadena de seguridad. Allí comenzó a violentar el sistema de seguridad utilizando la herramienta que llevaba escondida.

Sin embargo, antes de poder escapar con el rodado, fue advertido e interceptado por personas que se encontraban en la zona, quienes lograron reducirlo y evitar el robo hasta el arribo de efectivos policiales.

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Minutos después intervino personal policial y se activó el procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Dra. García Thomas.

Durante la audiencia judicial, Fiscalía y la defensa acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado. Finalmente, Gallardo fue condenado a cumplir seis meses de prisión efectiva por el delito de robo en grado de tentativa

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Además, la Justicia declaró su reincidencia en los términos del artículo 50 del Código Penal, mantuvo la prisión preventiva y ordenó el decomiso de los elementos utilizados para intentar concretar el ilícito.