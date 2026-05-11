La Anónima ya prepara su desembarco y el Libertad comienza la despedida final

Actualmente, quienes recorren el salón ya pueden notar sectores semivacíos, góndolas desmontadas y un importante achique en algunos espacios comerciales. Todo forma parte de la transformación que llevará adelante la nueva administración.

Además del cambio de cartelería e identidad visual, el proceso incluye una adaptación completa del funcionamiento interno, especialmente en cajas, distribución y logística, ya que cada cadena trabaja con estructuras comerciales distintas.

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Mientras tanto, las promociones y rebajas continúan atrayendo clientes que aprovechan los descuentos en distintos productos antes del cierre temporal del local.

En cuanto al personal, desde el gremio señalaron que se mantendrá la continuidad laboral de los trabajadores que permanecen activos. Actualmente, en San Juan continúan cerca de 80 empleados bajo convenio mercantil, además de mandos medios y jerárquicos.

La operación entre Grupo Libertad y La Anónima fue anunciada oficialmente en marzo e incluye la incorporación de 12 sucursales y un centro de distribución a nivel nacional. Según se informó, los trabajadores absorbidos conservarán antigüedad y categoría dentro de la nueva estructura empresarial.

Por ahora, la expectativa está puesta en la fecha exacta de reapertura y en cómo quedará configurado el nuevo formato comercial de La Anónima en la provincia.