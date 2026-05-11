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¿Quién manejaba?: imputaron a los dos acompañantes de Evelyn Esquivel

La Justicia formalizó la investigación contra las dos personas que viajaban con Evelyn Esquivel en el Peugeot 208 que volcó en El Encón. Uno fue imputado por homicidio culposo y la otra por presunto encubrimiento.

La causa judicial por la muerte de Evelyn Esquivel sumó este lunes un nuevo capítulo. En una audiencia realizada en Tribunales, la jueza Celia Maldonado avaló seis meses de investigación penal preparatoria contra las dos personas que viajaban junto a la joven rawsina en el Peugeot 208 que volcó en enero pasado en la zona de El Encón, en 25 de Mayo.

Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal Sebastián Gómez imputó al cordobés Nilson Molina por el presunto delito de homicidio culposo, al considerar que sería quien conducía el vehículo al momento del siniestro. En paralelo, Mariana Páez quedó vinculada a la causa por presunto encubrimiento, debido a las contradicciones detectadas en sus declaraciones posteriores al hecho.

Uno de los puntos que despertó sospechas en la investigación fue justamente el cambio de versión sobre quién manejaba el auto. Inicialmente, los primeros testimonios indicaban que Páez conducía el Peugeot 208. Sin embargo, días después y tras recibir asesoramiento legal, la mujer declaró que quien estaba al volante era Molina, situación que ahora forma parte central de la pesquisa judicial.

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El siniestro ocurrió el pasado 12 de enero, cerca de las 6:30, sobre Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 443, en una zona prácticamente desolada de El Encón. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el conductor habría perdido el control tras quedarse dormido, provocando el vuelco. Evelyn Esquivel viajaba en el asiento trasero y, según las pericias, sin cinturón de seguridad, por lo que salió despedida del vehículo y sufrió graves lesiones.

La joven permaneció internada más de un mes en el Hospital Rawson con traumatismo de cráneo, fracturas y severos daños en la columna, hasta que finalmente falleció el 17 de febrero. Mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades, tanto Molina como Páez continuarán en libertad, aunque sujetos a medidas judiciales y obligación de presentarse cada vez que sean requeridos.

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