La causa judicial por la muerte de Evelyn Esquivel sumó este lunes un nuevo capítulo. En una audiencia realizada en Tribunales, la jueza Celia Maldonado avaló seis meses de investigación penal preparatoria contra las dos personas que viajaban junto a la joven rawsina en el Peugeot 208 que volcó en enero pasado en la zona de El Encón, en 25 de Mayo.
¿Quién manejaba?: imputaron a los dos acompañantes de Evelyn Esquivel
La Justicia formalizó la investigación contra las dos personas que viajaban con Evelyn Esquivel en el Peugeot 208 que volcó en El Encón. Uno fue imputado por homicidio culposo y la otra por presunto encubrimiento.