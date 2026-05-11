¿Quién manejaba?: imputaron a los dos acompañantes de Evelyn Esquivel

Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal Sebastián Gómez imputó al cordobés Nilson Molina por el presunto delito de homicidio culposo, al considerar que sería quien conducía el vehículo al momento del siniestro. En paralelo, Mariana Páez quedó vinculada a la causa por presunto encubrimiento, debido a las contradicciones detectadas en sus declaraciones posteriores al hecho.

Uno de los puntos que despertó sospechas en la investigación fue justamente el cambio de versión sobre quién manejaba el auto. Inicialmente, los primeros testimonios indicaban que Páez conducía el Peugeot 208. Sin embargo, días después y tras recibir asesoramiento legal, la mujer declaró que quien estaba al volante era Molina, situación que ahora forma parte central de la pesquisa judicial.