Brasil ganó mantuvo el invicto y ganó pase en primera

Matheus Cunha hizo el tercero del encuentro (y el suyo en el Mundial 2026) a los 15' de la segunda parte, poco antes de que Neymar ingrese desde el banco de suplentes y debute en su cuarta Copa del Mundo.

En Miami, Brasil ganó con comodidad para cerrar invicto la fase de grupos y asegurar el primer puesto en el Grupo C pese a igualar en puntos con Marruecos, ambos con 7, y gracias a su mejor diferencia de gol (+6 contra +3).

Los posibles rivales de Brasil en 16avos de final del Mundial 2026

Brasil, líder del Grupo C, espera rival en los 16avos de final del Mundial 2026 y será el segundo del Grupo F que puede ser Países Bajos, Japón (ambos con 4 puntos) o Suecia (3).

El encuentro se jugará el lunes 29 de junio a las 17 hora argentina, en Boston.