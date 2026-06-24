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Brasil ganó mantuvo el invicto y ganó pase en primera

Brasil venció por 3 a 0 a Escocia y se clasificó primero en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

Brasil mantuvo su invicto y la punta del Grupo C al vencer sin inconvenientes a Escocia y espera rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

Vinicius Jr a los 7' y los 48' marcó los goles para cerrar un parcial de 2 a 0 que pudo haber sido mayor, pero en una polémica decisión el árbitro anuló otro tanto del propio Vinicius a los 21'.

Vinicius hizo dos goles y acumula 4 en el Mundial 2026.

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Matheus Cunha hizo el tercero del encuentro (y el suyo en el Mundial 2026) a los 15' de la segunda parte, poco antes de que Neymar ingrese desde el banco de suplentes y debute en su cuarta Copa del Mundo.

En Miami, Brasil ganó con comodidad para cerrar invicto la fase de grupos y asegurar el primer puesto en el Grupo C pese a igualar en puntos con Marruecos, ambos con 7, y gracias a su mejor diferencia de gol (+6 contra +3).

Los posibles rivales de Brasil en 16avos de final del Mundial 2026

Brasil, líder del Grupo C, espera rival en los 16avos de final del Mundial 2026 y será el segundo del Grupo F que puede ser Países Bajos, Japón (ambos con 4 puntos) o Suecia (3).

El encuentro se jugará el lunes 29 de junio a las 17 hora argentina, en Boston.

FUENTE: DiarioUno

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