Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Venezuela

El sismo también se percibió en diferentes regiones de Colombia, Aruba y Curazao. Además, permanece la alerta de tsunami en la costa de Venezuela.

En Venezuela, el temblor se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Aragua, Bolívar, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran daños en edificios y estructuras. Mientras tanto, medios locales reportaron evacuaciones preventivas en centros comerciales y oficinas de la capital.

Según informó Efecto Cocuyo, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, aunque sí se reportaron daños en distintas edificaciones. Equipos de emergencia continúan evaluando el impacto del sismo en las zonas afectadas.

Así registraron el terremoto las redes sociales

En uno de las imágenes que se viralizaron en las redes se ve cómo se vivió el terremoto en un subsuelo en donde el humo no deja ver prácticamente nada y en otro de los videos se ven caer edificios y hasta se muestra como tiembla todo en el interior de un departamento, donde una familia se encontraba viendo el partido de Brasil contra Escocia del Mundial 2026.

Por otra parte, en material de la agencia Reuters se puede observar a un edificio colapsado y a distintas personas buscando entre los escombros para tratar de encontrar rastros de algún sobreviviente. Si bien no se reportaron hasta el momento víctimas fatales, los daños estructurales son muy grandes en Caracas y hacen prever lo peor.

Las imágenes de la gente en la calle, del humo de los derrumbes y del impacto del terremoto en el centro de Venezuela se replicaron rápidamente en las redes sociales. En tanto permanece la alerta ante un posible tsunami.

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, generando preocupación entre la población y reforzando la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.