Brasil goleó 3-0 a Haití, lidera el Grupo C y se encamina hacia la clasificación

Brasil siguió atacando y encontró el segundo antes del descanso. A los 36 minutos, Vinicius comandó una contra perfecta y habilitó a Cunha, que definió con un potente zurdazo al ángulo para firmar su doblete personal y ampliar la diferencia.

¡GOLAZO DE BRASIL!



Matheus Cunha se escapó y selló el 2-0 ante Haití. pic.twitter.com/MktN9xek0e — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Cuando se terminaba la primera mitad, la selección sudamericana volvió a golpear. Lucas Paquetá lanzó un pase largo preciso para Vinicius, que controló con categoría y definió por debajo del arquero haitiano para establecer el 3-0 antes del entretiempo.

Con la ventaja asegurada, el conjunto de Ancelotti bajó el ritmo en el complemento, aunque continuó controlando el desarrollo del encuentro. Haití intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones aisladas, pero se encontró con un seguro Alisson Becker, que respondió cada vez que fue exigido y mantuvo el arco en cero.

Brasil incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia con una gran acción colectiva que terminó con un remate de Gabriel Martinelli al travesaño. Más allá de eso, el equipo administró energías y manejó el partido con tranquilidad hasta el pitazo final.

La única preocupación para el cuerpo técnico fue la salida de Raphinha durante la primera etapa por una molestia física, situación que será evaluada en las próximas horas de cara al cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, Brasil suma 4 puntos y quedó como líder del Grupo C. Haití, en cambio, permanece sin unidades y quedó eliminado de la Copa del Mundo.

La selección brasileña cerrará su participación en la fase de grupos frente a Escocia, en un duelo que podría definir el primer puesto de la zona. Mientras tanto, la actuación en Filadelfia dejó señales positivas para un equipo que empieza a mostrar credenciales de candidato.