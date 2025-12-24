Boca y un amistoso con Napoli en el Diego Armando Maradona a mediados de 2026

image

Las obras demandarían una inversión inicial de €10 millones en la primera etapa y alcanzarían los €150 millones en la segunda. De acuerdo a medios europeos, se reabriría el tercer anillo del estadio, lo que permitirá sumar 10.000 espectadores más.

Sin embargo, la fecha para la exhibición no está confirmada. El problema principal para la logística es el calendario de ambos clubes, que del lado argentino incluirá la disputa de la Copa Libertadores, además de los torneos locales.

Por su parte, Napoli pretende clasificar nuevamente a la Champions League -objetivo que por el momento está cumpliendo al ubicarse en la tercera posición de la Serie A con 31 puntos, a solo dos del líder, Inter-.

Por otro lado, a los torneos a nivel clubes se le suma la Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. En este marco, encontrar una día disponible es el gran desafío para ambas dirigencias, aunque a priori, el amistoso se realizaría a mitad de año.