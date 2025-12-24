"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca Juniors

Boca y un amistoso con Napoli en el Diego Armando Maradona a mediados de 2026

Debido al exigido calendario que ambos clubes afrontarán el año que viene, la fecha aún no se confirmó. Uno de los objetivos del equipo italiano es darle inicio a las obras para ampliar el estadio de cara a la Eurocopa 2032.

Boca recibió una invitación de Napoli para disputar un amistoso el año que viene en el estadio Diego Armando Maradona. Uno de los objetivos del club italiano es darle inicio a las obras de cara a la Eurocopa 2032, pero debido al apretado calendario de ambos la fecha aún no se confirmó.

Según lo trascendido, la propuesta se originó justamente a partir del vínculo que une a ambos equipos por el exfutbolista y campeón del mundo, quien jugó en el Xeneize en 1981 para después regresar en 1995 y en Los Azules entre las temporadas 1984/1985 y la 1990/1991.

A su vez, la institución italiana pretende con el duelo comenzar la primera parte de remodelación y ampliación del estadio, que será una de las sedes en la Eurocopa que organizará Italia junto a Turquía en 2032.

Te puede interesar...

image

Las obras demandarían una inversión inicial de €10 millones en la primera etapa y alcanzarían los €150 millones en la segunda. De acuerdo a medios europeos, se reabriría el tercer anillo del estadio, lo que permitirá sumar 10.000 espectadores más.

Sin embargo, la fecha para la exhibición no está confirmada. El problema principal para la logística es el calendario de ambos clubes, que del lado argentino incluirá la disputa de la Copa Libertadores, además de los torneos locales.

Por su parte, Napoli pretende clasificar nuevamente a la Champions League -objetivo que por el momento está cumpliendo al ubicarse en la tercera posición de la Serie A con 31 puntos, a solo dos del líder, Inter-.

Por otro lado, a los torneos a nivel clubes se le suma la Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. En este marco, encontrar una día disponible es el gran desafío para ambas dirigencias, aunque a priori, el amistoso se realizaría a mitad de año.

Temas

Te puede interesar