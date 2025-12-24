Boca recibió una invitación de Napoli para disputar un amistoso el año que viene en el estadio Diego Armando Maradona. Uno de los objetivos del club italiano es darle inicio a las obras de cara a la Eurocopa 2032, pero debido al apretado calendario de ambos la fecha aún no se confirmó.
Boca y un amistoso con Napoli en el Diego Armando Maradona a mediados de 2026
Debido al exigido calendario que ambos clubes afrontarán el año que viene, la fecha aún no se confirmó. Uno de los objetivos del equipo italiano es darle inicio a las obras para ampliar el estadio de cara a la Eurocopa 2032.