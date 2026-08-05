Boca enfrenta a Estudiantes y se pone al día en el Clausura

En medio de estos partidos, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena consiguieron una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de superar por penales a O´Higgins de Chile, para de esta manera evitar el que pudo haber sido su mayor papelón en las últimas décadas.

Estudiantes, por su parte, sumó tres puntos en lo que va del Torneo Clausura producto de la caída como local 2-0 ante Independiente y la goleada, también en La Plata, 3-0 sobre Defensa y Justicia.

El encuentro contará con la peculiaridad de que se disputará en la cancha de Huracán, debido a que "La Bombonera" se encuentra bajo trabajos de recuperación y resembrado del campo de juego.

Posibles formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.