Llega Enner Valencia: Boca confirmó la fecha de su arribo y la firma del contrato

Valencia se convierte así en la cuarta cara nueva del mercado de pases de mitad de 2026. Se suma a los arribos de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes ya son titulares habituales en el equipo que comanda tácticamente el Vasco. En la delantera, peleará un lugar con Bareiro, Giménez y Miguel Merentiel.

El atacante viene de disputar 22 partidos en la última temporada de la Liga MX con Pachuca, con un saldo de 8 goles y 1 asistencia. Además, jugó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, donde es el goleador histórico: fue titular en los cuatro encuentros de su equipo, aunque no logró convertir en la cita.

La carrera de Enner Valencia

La trayectoria del delantero comenzó en Emelec, donde disputó 117 partidos y marcó 23 goles antes de dar el salto al fútbol mexicano y a la Premier League. En el fútbol británico defendió las camisetas de West Ham United y Everton, con 13 anotaciones oficiales. De regreso a Norteamérica se transformó en figura de Tigres, institución donde registró 34 tantos y 14 asistencias. Su etapa más fructífera en Europa la vivió en Fenerbahce de Turquía, con 59 goles en 116 presentaciones. En 2023 se incorporó al Internacional de Brasil, donde acumuló 100 compromisos y 31 conquistas.

A lo largo de su paso por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el artillero acumula 590 partidos oficiales y más de 37.000 minutos. En clubes registra 187 goles, a los que suma los 49 que anotó con la camiseta de su selección. Ahora, tras sellar su vínculo en las próximas horas, sumará su jerarquía al ataque de Boca.