Boca recordó a Miguel Ángel Russo, a un año de su muerte

El primero de ellos fue en el 2007, donde se destaca el título en la Copa Libertadores y la final alcanzada en el Mundial de Clubes, donde cayeron 4-2 ante el Milan.

"Miguelo" volvió más de 19 años después al club, en el 2020, y protagonizó una inolvidable remontada para ganarle a River el título en la Superliga, además de conquistar la Copa de la Liga y alcanzar las semis en la Copa Libertadores, todo en el mismo año.

Finalmente, Russo volvió a Boca a mediados del 2025 para un tercer y último ciclo, aunque su estado de salud solo le permitió dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

La muerte de Russo generó una enorme conmoción en el fútbol argentino, ya que era un DT muy querido por todos los clubes que dirigió e incluso se había ganado el respeto hasta de sus clásicos rivales. Un claro ejemplo es la cantidad de hinchas de River que se acercaron el día de su despedida.