Boca perdió 2-0 con Barcelona en Ecuador: los dos juegaron con uno menos

Boca, que suma 6 puntos en el Grupo D (mismas unidades que tienen el conjunto brasileño y Universidad Católica de Chile), quiere aprovechar que estos se enfrentan entre sí, por lo que se sacarán puntos, para dar un paso clave hacia la próxima fase.
El equipo de Úbeda disputa un duro encuentro en Guayaquil y en un terreno anegado por la lluvia torrencial. En el primer tiempo, Ascacíbar y Céliz fueron expulsados en los dos equipos y Leandro Brey se retiró lesionado
La primera llegada del partido fue de Boca, a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada del mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada. El rebote le quedó al defensor Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.
El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha del delantero argentino Darío Benedetto para el remate del volante Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.
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Continúa la pesadilla de los arqueros en Boca: a los 24 minutos se lesionó Leandro Brey y tuvo que ser reemplazado por el tercer arquero del plantel, Javier García.El “Xeneize” se quedó con un hombre menos a los 32 minutos del segundo tiempo, luego de una dura patada en la cabeza del mediocampista Santiago Ascacibar ante Milton Celiz.
Formaciones:
Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.