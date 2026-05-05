Boca perdió 2-0 con Barcelona en Ecuador: los dos juegaron con uno menos

La primera llegada del partido fue de Boca, a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada del mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada. El rebote le quedó al defensor Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.

El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha del delantero argentino Darío Benedetto para el remate del volante Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.