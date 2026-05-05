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Bajo la lluvia, Boca perdió ante Barcelona y se aprieta el Grupo D

Boca perdió 1-0 ante Barcelona en Ecuador en un partido marcado por la lluvia, expulsiones y una lesión clave, y ahora se ajusta su panorama en el grupo.

Boca Juniors sufrió un golpe en Guayaquil. En un partido condicionado por la lluvia torrencial y un campo de juego anegado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda cayó 1-0 frente a Barcelona Sporting Club por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El único gol de la noche lo marcó Héctor Villalba a los 27 minutos del segundo tiempo, en un desarrollo que tuvo más fricción que juego y donde las condiciones climáticas jugaron un papel determinante.

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El primer tiempo ya había anticipado un trámite caliente: hubo un expulsado por lado —Santiago Ascacíbar en el local y Ezequiel Céliz en el conjunto argentino—, lo que reconfiguró el planteo de ambos equipos en un terreno pesado, con poca circulación y mucha disputa física.

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A pesar de generar algunas situaciones claras, Boca volvió a mostrar un problema recurrente: la falta de eficacia en los metros finales. Esa falencia terminó pesando en un partido donde cada error se pagaba caro.

La preocupación no terminó en el resultado. El arquero Leandro Brey debió salir lesionado, lo que suma incertidumbre de cara a lo que viene en una agenda exigente.

Con este resultado, Boca quedó segundo en el Grupo D con seis puntos, pero ahora con menor margen de error y pendiente de otros resultados que podrían hacerlo retroceder posiciones. Barcelona, en tanto, sumó sus primeros puntos y, aunque sigue último, se metió nuevamente en la pelea.

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El próximo compromiso del Xeneize será determinante: recibirá a Cruzeiro el martes 19 de mayo desde las 21.30, en un cruce que puede empezar a definir su futuro en la competencia.

Antes de volver a la acción en la Libertadores, Boca tendrá un compromiso local el sábado 9 de mayo: recibirá a Huracán en La Bombonera desde las 19 horas, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

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