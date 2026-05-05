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Un alumno escribió "mañana tiroteo" en un banco: terminó detenido y con causa

Un mensaje que advertía sobre un supuesto tiroteo generó alarma en una escuela céntrica. Dos alumnos quedaron vinculados a una causa judicial.

Una frase escrita en un banco alcanzó para encender la alarma en plena mañana escolar. Lo que en principio habría sido una “broma” terminó con intervención policial, activación de protocolos y una causa judicial en marcha.

El episodio ocurrió en la Escuela Superior Sarmiento, donde también funciona el Colegio San Juan Bautista, sobre Avenida Libertador. Allí, preceptores detectaron en el aula SUM una leyenda que no pasó desapercibida: “Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan”.

La gravedad del mensaje obligó a actuar de inmediato. Desde la institución dieron aviso y en pocos minutos llegó personal de la Policía de San Juan, a través de la División Policía Ciclística, tras la intervención del sistema de emergencias.

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En ese momento, solo había un curso dentro del establecimiento, que había sido convocado temprano para participar de un taller. Los efectivos trabajaron directamente con ese grupo: entrevistaron a los alumnos en forma individual y en pequeños grupos para intentar esclarecer lo ocurrido.

El giro llegó rápido. Un joven de 19 años reconoció haber escrito el mensaje y señaló que lo hizo junto a otro estudiante, de 16. A partir de esa confesión, la situación pasó de una alarma interna a un caso judicial.

El fiscal Ignacio Achem dispuso que el mayor de edad quede vinculado a un legajo por amenazas, con intervención de la UFI Genérica. En paralelo, el menor quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo de Carlos Ponce, quien ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

El episodio generó preocupación dentro de la comunidad educativa. Padres y tutores fueron convocados al establecimiento para ser informados de la situación y retirar a los alumnos, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Aunque no hubo riesgo concreto ni armas involucradas, el caso dejó en evidencia la sensibilidad que generan este tipo de mensajes en ámbitos escolares y la rápida respuesta institucional ante situaciones que, incluso cuando parecen una broma, pueden tener consecuencias legales.

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