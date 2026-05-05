Panamericano de futsal de sordos: Argentina venció a Brasil

En medio de la competencia, se desarrolló el acto inaugural, que contó con la presencia de importantes autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero y el secretario de Deporte Pablo Tabachnik. También participaron referentes de la organización como Patricio Bonnassiolle Squella, director de Futsal PANAMDES, y Adrián Reynoso de CADES, además de los sanjuaninos Gerardo Pérez y Ricardo Mestre, integrantes del comité organizador.
El acto contó con el acompañamiento de la banda de música del RIM 22 y un destacado show artístico a cargo del ballet “Sembrando Ilusiones”, que le dio un marco festivo y cultural a la ceremonia.
Resultados – Lunes 4 de mayo:
- Argentina 1 – 11 Brasil (Femenino)
- Uruguay 2 – 8 Perú (Masculino)
- Brasil 0 – 1 Argentina (Masculino)
- Colombia (libre)
Programación – Martes 5 de mayo:
- 18:00 | Perú vs Colombia (Masculino)
- 20:00 | Uruguay vs Brasil (Masculino)
- Brasil (Femenino) libre
El Panamericano ya está en marcha y promete seguir regalando emociones, con San Juan como epicentro de un evento que combina deporte, inclusión y alto nivel competitivo.