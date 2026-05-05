Panamericano de futsal de sordos: Argentina venció a Brasil

El plato fuerte de la noche llegó con el clásico entre Argentina y Brasil en la rama masculina. En un encuentro vibrante, parejo y cargado de intensidad, ambos equipos dejaron todo dentro de la cancha. Cuando el empate parecía sellado, apareció Luciano Dotto, figura del partido, quien a pocos segundos del final marcó un verdadero golazo para darle la victoria a la selección argentina por 1 a 0, desatando la locura del público presente.

La jornada había comenzado con el triunfo de Brasil sobre Argentina por 11 a 1 en el femenino, mientras que en el segundo turno Perú superó con claridad a Uruguay por 8 a 2 en la rama masculina.