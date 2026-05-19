Boca le gana 1-0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

Antes de que se cumpla el cuarto de hora, Tomás Aranda sacó un buen remate a colocar que atajó Otávio. El arquero de Cruzeiro dejó un rebote corto que tomó Milton Giménez. Sin embargo, el tiro del delantero fue al cuerpo del arquero y evitó la caída de su arco.

FORMACIONES

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan De Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

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En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

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De todas maneras, el "Xeneize" aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cruzeiro, por su parte, lidera el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.