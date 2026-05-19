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Boca le gana 1-0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

El Xeneize salió a jugar el partido como una final, porque lo es. A los 15 minutos, Paredes mandó un centro perfecto y Merentiel la empujó abajo del arco para destrabar el partido. Seguilo en Olé.

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En la Bombonera, Boca se juega la vida en la Copa Libertadores ante el siempre difícil Cruzeiro de Brasil. Pese a estar tercero en su grupo, el Xeneize depende de sí mismo para clasificar como puntero a los octavos de final, pero no tiene margen de error y debe ganar en las últimas dos fechas. Hoy tiene que evitar una derrota para no quedar eliminado en esta jornada.

Antes del minuto de juego, Boca llegó por primera vez con peligro al área rival. Malcom Braida envió un centro razante y, tras un despeje a medias, Miguel Merentiel sacó un bombazo que tenía buena dirección, pero el arquero de Cruzeiro desvió al corner.

Cinco minutos después, Lautaro Blanco mandó un buen centro desde la izquierda y Merentiel volvió a conectar el envio. Nuevamente, el arquero Otávio le sacó el gol con una buena atajada.

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Antes de que se cumpla el cuarto de hora, Tomás Aranda sacó un buen remate a colocar que atajó Otávio. El arquero de Cruzeiro dejó un rebote corto que tomó Milton Giménez. Sin embargo, el tiro del delantero fue al cuerpo del arquero y evitó la caída de su arco.

FORMACIONES

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan De Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

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En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

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De todas maneras, el "Xeneize" aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cruzeiro, por su parte, lidera el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

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