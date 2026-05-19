Presunta megaestafa: la Justicia Federal investigará el caso Global Market

Además, durante la investigación se puso bajo análisis el uso de complejas operaciones financieras de alto riesgo que habrían sido utilizadas para mover dinero fuera de los esquemas tradicionales de inversión.

Otro de los puntos que preocupa es que todavía no se logró determinar dónde se encuentran parte de los fondos denunciados como desaparecidos. Desde la querella advirtieron que el perjuicio económico podría superar ampliamente los $4.000 millones.

Ahora, será la Justicia Federal la encargada de continuar con la investigación y definir los próximos pasos procesales en una de las causas económicas más resonantes de los últimos tiempos en San Juan.