La investigación por la presunta megaestafa financiera vinculada a Global Market tuvo este martes un giro clave en Tribunales. Durante una audiencia, el juez de Garantías resolvió declararse incompetente y enviar el expediente a la Justicia Federal, al considerar que los hechos investigados exceden la órbita provincial.
Presunta megaestafa: la Justicia Federal investigará el caso Global Market
El juez de Garantías resolvió que la investigación por la presunta megaestafa financiera de Global Market continúe en la Justicia Federal. La causa ya acumula decenas de denuncias y apunta a un millonario desvío de fondos.