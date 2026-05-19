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Presunta megaestafa: la Justicia Federal investigará el caso Global Market

El juez de Garantías resolvió que la investigación por la presunta megaestafa financiera de Global Market continúe en la Justicia Federal. La causa ya acumula decenas de denuncias y apunta a un millonario desvío de fondos.

La investigación por la presunta megaestafa financiera vinculada a Global Market tuvo este martes un giro clave en Tribunales. Durante una audiencia, el juez de Garantías resolvió declararse incompetente y enviar el expediente a la Justicia Federal, al considerar que los hechos investigados exceden la órbita provincial.

La decisión llegó luego del planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal, que sostenía que la causa debía ser investigada a nivel federal debido a las operatorias bursátiles realizadas y a la posible existencia de delitos vinculados al manejo irregular de fondos.

La causa ya acumula decenas de denuncias de ahorristas sanjuaninos que aseguran haber perdido importantes sumas de dinero. La sospecha principal apunta a que fondos que debían destinarse a inversiones seguras habrían sido desviados hacia empresas vinculadas a los propios investigados.

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Además, durante la investigación se puso bajo análisis el uso de complejas operaciones financieras de alto riesgo que habrían sido utilizadas para mover dinero fuera de los esquemas tradicionales de inversión.

Otro de los puntos que preocupa es que todavía no se logró determinar dónde se encuentran parte de los fondos denunciados como desaparecidos. Desde la querella advirtieron que el perjuicio económico podría superar ampliamente los $4.000 millones.

Ahora, será la Justicia Federal la encargada de continuar con la investigación y definir los próximos pasos procesales en una de las causas económicas más resonantes de los últimos tiempos en San Juan.

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