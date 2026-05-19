En zonas donde "nadie frena", Capital colocará más reductores de velocidad

Entre los sectores incluidos aparecen las intersecciones de Maipú y América del Sur, Caseros y Cereceto, además de calle Segundino Navarro, frente al Colegio Luján. En este último caso, también se realizará el pintado de sendas peatonales para reforzar la seguridad durante el ingreso y salida de estudiantes.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es reducir riesgos viales y generar mayor seguridad para peatones y vecinos de zonas con tránsito intenso.v

Además, explicaron que los reductores elegidos presentan mayor durabilidad que los tradicionales de hormigón, ya que resisten el paso constante de vehículos, no se deforman y mantienen la señalización visible por más tiempo.

Mientras duren los trabajos, solicitaron circular con precaución debido a la presencia de cuadrillas y tareas de señalización en distintos sectores del departamento.

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Ante los constantes reclamos de vecinos por la velocidad con la que circulan autos y motos en distintos sectores de Capital, el municipio pondrá en marcha desde este miércoles un plan de intervención vial que incluirá la colocación de reductores de velocidad en esquinas consideradas críticas.

Los trabajos serán ejecutados por personal municipal y consistirán en la instalación de lomos de burro plásticos de alta resistencia, fijados al pavimento para obligar a disminuir la marcha en sectores donde, según advirtieron desde el área de señalización, no se estaría respetando el derecho de paso de los peatones.

La mayor parte de las intervenciones se concentrará en el barrio Bandera Argentina, aunque también habrá obras en otros puntos de importante circulación vehicular.

Entre los sectores incluidos aparecen las intersecciones de Maipú y América del Sur, Caseros y Cereceto, además de calle Segundino Navarro, frente al Colegio Luján. En este último caso, también se realizará el pintado de sendas peatonales para reforzar la seguridad durante el ingreso y salida de estudiantes.

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Desde el municipio señalaron que el objetivo es reducir riesgos viales y generar mayor seguridad para peatones y vecinos de zonas con tránsito intenso.

Además, explicaron que los reductores elegidos presentan mayor durabilidad que los tradicionales de hormigón, ya que resisten el paso constante de vehículos, no se deforman y mantienen la señalización visible por más tiempo.

Mientras duren los trabajos, solicitaron circular con precaución debido a la presencia de cuadrillas y tareas de señalización en distintos sectores del departamento.