El comunicado de la barra del Inter Miami tras el enojo de Messi

“La decepción es parte del deporte que amamos. Pero también lo son la pasión, la lealtad y el respeto mutuo”, expresó la hinchada, que además remarcó el acompañamiento al club en su etapa de crecimiento “levantando trofeos y viviendo momentos inolvidables”.

La barra del Inter Miami rompió el silencio tras el enojo de Messi

En el comunicado, los hinchas aseguraron que el único pedido hacia los futbolistas es “valor, respeto y gratitud” para quienes apoyan al equipo en cada partido. “Pedimos algo muy simple: que tanto en la victoria como en la derrota, la pasión en las tribunas sea reconocida por quienes defienden esta camiseta dentro de la cancha”, agregaron.

La agrupación también desmintió algunas versiones sobre los cánticos que se escucharon tras el partido. Según aclararon, la canción que entonaron fue: “Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que nunca pide nada”, y no otros insultos que circularon en redes sociales.

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“Esto no fue un canto para insultar a ningún jugador o miembro del cuerpo técnico”, sostuvieron. “Fue una hinchada pidiendo el más mínimo gesto de reconocimiento por parte de las personas a las que dedican su tiempo, dinero y vida apoyando”, añadieron.

Además, “La Familia” explicó que durante 85 minutos permanecieron en silencio, sin tambores, banderas, trapos ni canciones, como forma de protesta. “No porque dejamos de amar a este club, sino porque muchos aficionados, que con ideas y esfuerzo intentan crear una cultura tan apreciada, cada vez más se han sentido invisibles para las personas dentro del campo”, concluyeron.

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Quiénes son “La Familia”, la barra oficial que acompaña a Inter Miami

“La Familia” es la hinchada oficial de Inter Miami y una de las piezas fundamentales en la identidad del club dentro de la MLS. Está integrada por los grupos Vice City 1896, The Siege y Southern Legion, que juntos conforman la barra ubicada en el Fondo Norte del estadio durante los partidos.

Aunque cada agrupación mantiene sus propios estilos, tradiciones y culturas, todas conviven dentro de una misma tribuna que se convirtió en una de las más llamativas y reconocidas del fútbol de Norteamérica.

“La Familia” acompaña al club desde sus inicios y tuvo un rol clave en el lanzamiento oficial de Inter Miami en 2018, participando activamente en la construcción de la cultura futbolera que hoy rodea al equipo liderado por Lionel Messi.