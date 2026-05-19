"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > trail

El Desafío Punta Negra entra en escena con tres días a puro trail

La competencia de trail running es una de las más importantes de Sudamérica con tres días de carreras.

Del 22 al 24 de mayo de 2026, la provincia de San Juan volverá a convertirse en el epicentro del trail running sudamericano con una nueva edición del Desafío Punta Negra, una de las competencias más convocantes y desafiantes del calendario continental.

Adventure Pro, organizador oficial del evento, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y ultima detalles para recibir a cientos de corredores provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, quienes llegarán para vivir una experiencia única entre montañas, diques, senderos técnicos y paisajes imponentes en el departamento de Zonda.

Durante tres jornadas, el Desafío Punta Negra ofrecerá distancias para todos los niveles, desde los exigentes 100 kilómetros hasta categorías promocionales y recreativas, incluyendo la tradicional carrera Kids.

Te puede interesar...

La llegada de corredores de todo el país para el Desafío Punta Negra se traduce en un fortísimo impulso económico y turístico para la provincia de San Juan, posicionándola como un escenario de élite para el trail running gracias a sus imponentes paisajes precordilleranos; además también genera una alta ocupación hotelera, dinamiza la gastronomía local y reactiva el comercio.

Además, la visibilidad nacional que adquiere San Juan durante estos días actúa como una vitrina promocional invaluable, consolidando a la provincia como un destino imperdible para el turismo, dejando una huella económica directa que beneficia a cientos de familias sanjuaninas.

Acreditaciones

Las acreditaciones oficiales se realizarán en el Camping Cerro Blanco en los siguientes días y horarios:

Viernes 22 de mayo → de 10:00 a 19:00 hs

Sábado 23 de mayo → de 10:00 a 19:00 hs

Cronograma oficial de competencia

Día 1 – Viernes 22 de mayo 100K → 22:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 2 – Sábado 23 de mayo

70K → 03:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

42K → 07:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

Día 3 – Domingo 24 de mayo

30K → 08:00 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

20K → 08:05 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

12K → 08:20 hs Largada desde Embarcadero Punta Negra

5K → 09:00 hs Largada desde Camping Cerro Blanco

Kids → 12:30 hs Actividad en Camping Cerro Blanco

Premiaciones y fiesta de cierre

La celebración final del Desafío Punta Negra se llevará adelante el domingo 24 de mayo desde las 21:30 hs en Ancestral Cervecería, donde corredores, equipos y acompañantes compartirán la tradicional fiesta de cierre y ceremonia de premiación.

Se invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a ser parte de un fin de semana histórico, en el marco de una competencia que continúa consolidándose como referencia del trail running en Sudamérica, combinando deporte, naturaleza, turismo y aventura en escenarios únicos de la provincia de San Juan.

Temas

Te puede interesar